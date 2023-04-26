Четыре признака выздоровления печени

Как видно из следующих признаков, поврежденная печень способна восстановиться благодаря здоровому образу жизни.

Печень обладает высоким потенциалом регенерации. Она может восстановиться самостоятельно, если она не сильно повреждена. Память и мыслительные процессы улучшаются. Печень – это самый большой фильтр организма, но слабая или больная печень не может хорошо выполнять свою работу. В итоге в крови оседают токсичные и нежелательные вещества. Это негативно сказывается на работе мозга. Люди с поврежденной печенью часто испытывают туман в голове и забывчивость. Заметное улучшение когнитивных функций и памяти является признаком того, что печень начала восстанавливаться.

Повышение уровня энергии. Снижение функции печени может негативно влиять на обмен веществ, вызывая постоянную усталость и вялость. После восстановления печени люди чувствуют себя более энергичными.

Улучшаются показатели веса. На вес влияет состояние печени. Дисфункция печени мешает организму правильно усваивать питательные вещества, необходимые для обмена веществ и стройности. Эта проблема решается, когда печень восстанавливается. Аппетит приходит в норму, а внутренние механизмы, регулирующие вес, работают лучше.

Улучшается цвет лица. Накопление токсинов, вызванное больной печенью, может стать причиной проблем с кожей, из-за чего она теряет свой здоровый цвет. Сайт “Здоровье” сообщает, что когда печень начнет восстанавливаться, кожа приобретет свежий вид с хорошим тоном, а не одутловатое или вздутое лицо.