Четыре признака выздоровления печени
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Как видно из следующих признаков, поврежденная печень способна восстановиться благодаря здоровому образу жизни.
Печень обладает высоким потенциалом регенерации. Она может восстановиться самостоятельно, если она не сильно повреждена. Память и мыслительные процессы улучшаются. Печень – это самый большой фильтр организма, но слабая или больная печень не может хорошо выполнять свою работу. В итоге в крови оседают токсичные и нежелательные вещества. Это негативно сказывается на работе мозга. Люди с поврежденной печенью часто испытывают туман в голове и забывчивость. Заметное улучшение когнитивных функций и памяти является признаком того, что печень начала восстанавливаться.
Повышение уровня энергии. Снижение функции печени может негативно влиять на обмен веществ, вызывая постоянную усталость и вялость. После восстановления печени люди чувствуют себя более энергичными.
Улучшаются показатели веса. На вес влияет состояние печени. Дисфункция печени мешает организму правильно усваивать питательные вещества, необходимые для обмена веществ и стройности. Эта проблема решается, когда печень восстанавливается. Аппетит приходит в норму, а внутренние механизмы, регулирующие вес, работают лучше.
Улучшается цвет лица. Накопление токсинов, вызванное больной печенью, может стать причиной проблем с кожей, из-за чего она теряет свой здоровый цвет. Сайт “Здоровье” сообщает, что когда печень начнет восстанавливаться, кожа приобретет свежий вид с хорошим тоном, а не одутловатое или вздутое лицо.
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