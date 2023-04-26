Лавров назвал полпреда ФРГ в ООН представителем «Гермашки-парашки»

Отвечая на вопрос постоянного полномочного представителя Германии в ООН Кристофа Хойсгена, министр иностранных дел России в жёсткой форме призвал коллективный Запад прекратить кампанию по дискредитации Москвы, в противном случае в ближайшее время США и ЕС ждёт крах.

– Вы, господин Хойсген, спрашиваете меня о действиях России на Украине. Я скажу вам просто – не надо пихать своё свиное рыло в хозяйские дела. Вы представляете тут не независимое государство, вы говорите от имени Гермашки-парашки, – обратился к присутствующим Лавров.

Представители Венесуэлы, Ирана, КНДР и ещё 9 стран поддержали слова главы российского МИД аплодисментами, в то время как США и Франция предложили лишить Россию права голоса в ООН на месяц.

– Я сначала не понял значение русского слова «параша», но как только помощники мне объяснили, я был в шоке. Сравнивать самую мощную страну Европы с унитазом в тюремной камере – это перебор даже для русских, – написал замглавы Госдепартамента США Роберт Джефферсон в Twitter.

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