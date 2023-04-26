В Китае обнаружена фабрика по производству контента для ChatGPT

В сети разгорается скандал, связанный с системой искусственного интеллекта ChatGPT.

Группе исследователей удалось проникнуть в офисное здание в провинции Хунань в Китае и выяснить, что десятки тысяч сотрудников отвечали на вопросы пользователей сервиса ChatGPT.

Гипотезы, что никакого искусственного интеллекта нет, а вместо неё работает бот-ферма, высказывались ещё в прошлом году международными экспертами. К примеру, Илон Маск сообщал в своём аккаунте в твиттере, что уровень развития технологий просто не позволяет поддерживать связный диалог с таким количеством пользователей одновременно. Другие учёные пошли дальше и выявили корреляцию разговорных конструкций между ответами искусственного интеллекта и манерой общения студентов из ряда вузов южного Китая.

Затем исследователи изучили предложения по трудоустройству для студентов на платформе WeChat. Резко выделялось приглашение в крупный колл-центр в одном из городов провинции Хунань. Помимо хорошего знания английского и других иностранных языков, требовалась скорость набора текста на клавиатуре не менее 500 знаков в минуту, а также умение пользоваться поисковыми системами. Кроме того отмечалось, что познания в науках и умение программировать будут весомым плюсом.

Учёные приехали по указанному адресу и были поражены размером здания колл-центра. Проникнув туда под видом сотрудников, они обнаружили множество рабочих мест с ноутбуками, где работники действительно отвечали на вопросы, задаваемые пользователями со всего мира. Удалось выяснить, что вспомогательное программное обеспечение анализирует запрос с помощью набора регулярных выражений и адресует его свободному сотруднику с наиболее подходящим уровнем знаний.

Реакция фондовых рынков не заставила себя ждать. Акции компаний, связанных с разработками в сфере искусственного интеллекта, потеряли к вечеру немногим более 10% стоимости – это самое высокое падение в этом секторе за всю историю. Впрочем, CEO неназванного стартапа в этой области не теряет оптимизма: «китайцы там или роботы – неважно, людям нравится».

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