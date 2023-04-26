Помогут боковой разрез и правильная обувь: как носить модную юбку-макси женщинам маленького роста

Макси-юбки по-прежнему занимают лидирующие позиции в мире моды. Модницы успели полюбить их за возможность создавать женственные элегантные образы. В то же время миниатюрные девушки с опаской относятся к изделиям до пят, боясь казаться еще ниже и «приземлить» силуэт.

На самом деле даже миниатюрные представительницы прекрасного пола могут выглядеть по-настоящему роскошно в макси-юбках. Вот несколько рекомендаций, которые следует принять во внимания для создания красивых и гармоничных образов.

Обувь имеет значение

Откажитесь от обуви на плоской подошве. Ваш выбор — это каблуки. Для создания вечернего и элегантного образа отдавайте предпочтение туфлям на шпильках. Блочный каблук является более устойчивым, поэтому его тоже имеет смысл рассмотреть. Обувью с каблуком и платформой — прекрасное решение в контексте сочетания с длинной юбкой. Вы будете казаться и выше, и стройнее.

Проблема может заключаться в том, что далеко не все могут ходить в обуви на каблуках. Если вы шатаетесь, словно олененок Бэмби, пытаясь удержаться на ногах в обуви на каблуках, тогда этот вариант вам точно не подходит. Зато есть альтернатива – это обувь на массивной подошве. Например, те же кеды, кроссовки, лоферы и т. д. Когда вы «оторветесь от земли», тогда будете смотреться гармонично в длинной юбке.

Рассмотрите изделия с боковым разрезом

Если у вас маленький рост, то вам следует включить как можно больше вертикальных линий. Например, выбирать кофты с V-образным вырезом и юбки с боковым продольным разрезом. При ходьбе ткань будет красиво развиваться, обнажая вашу ножку. Это не только эффектно, но также помогает избежать излишнего «заземления» силуэта.

Из обуви в данном случае подойдут не только туфли или босоножки на каблуках. Можно также рассмотреть сабо на большой танкетке. Подобная обувь прекрасно дополнит образ в уличном стиле.

Выберите юбки с асимметричным подолом

Сейчас можно найти множество интересных фасонов юбок длиной до пят. Хороший вариант для миниатюрных девушек – это изделия с асимметричным подолом. Например, сзади юбка может быть чуть длиннее, чем спереди. Чем больше будет видно ног, тем выше вы будете казаться.

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Обратите внимание на материал

Юбки из тяжелых и плотных тканей очевидно заземляют силуэт, в них вы при своем маленьком росте рискуете казаться еще ниже. Вот почему отдавать предпочтение утепленной юбке макси – не лучшее решение. Ваш выбор – это изделия из легких вентилируемых тканей. Материал должен красиво ниспадать фалдами и развиваться при ходьбе. Можно рассмотреть юбки из тюля и фатина. Подобные изделия в этом году в тренде и прекрасно дополняют образы в эстетике барбикора.

Удачное решение – то полупрозрачная юбка с непрозрачным подъюбником. В данном случае ваши ноги видны при ходьбе, поэтому вы уже не кажетесь ниже. Сочетайте полупрозрачные юбки с балетками.

Также можно рассмотреть юбки из джерси. Подобные изделия не создают дополнительный объем. Они облегают фигуру, подчеркивая соблазнительные изгибы. Обычно юбки из такого материала используются для создания вечерних или офисно-деловых луков. Они прекрасно подходят миниатюрным девушкам, особенно если сочетать их с обувью на каблуках. Единственный нюанс: поскольку юбки из джерси облегают бедра, то рекомендуется носить бесшовное белье.

Сочетайте юбки макси с топами

Что делать, если летом нет желания обременять себя ношением обуви на платформе или на каблуках? Например, когда отправляешься на пляж или в отпуск, то совсем неохота носить что-то неудобное и громоздкое. Хочется отдать предпочтение сандалиям, вьетнамкам, шлепанцам.

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С такой обувью вы вполне можете сочетать юбку макси, но при условии, что она сделана из легкого и тонкого материала. Изделие обязательно должно быть с высокой талией, чтобы удлинить визуально нижнюю часть тела. В качестве верха идеальным решением будет кроп-топ или любая другая укороченная кофта. В подобном наряде вы будете выглядеть роскошно.

С футболкой

Джинсовые юбки любой длины в моде в этом году. Вы тоже можете сочетать длинное изделие из денима, но придется подумать о правильном сочетании с верхом и с обувью. Во-первых, желательно обнажить щиколотки, потому не берите юбку в пол. Обувь не должна быть высокой, потому высокие кеды и ботильоны точно не подойдут. Хорошее решение – лоферы.

Что касается верха, то избегайте изделий с рукавом три четверти или с длинным рукавом. Отдавайте предпочтение если не кроп-топам, то футболкам точно. Пусть руки остаются более или менее открытыми. Футболку обязательно заправляйте в юбку (она должна быть с завышенной талией).

Обращайте внимание на принты

Лучше всего вытягивают силуэт тотал луки. Это когда вы подбираете верх и низ одного оттенка. Причем, цвет неважен: и в черной, и в белой, и в цветастой одежде вы будете все равно казаться выше.

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С другой стороны, одежда с принтами помогает освежить любой образ, а потому от ее ношения точно не стоит отказываться. Однако обращать внимание на рисунок надо. Вертикальные линии – идеальный вариант. Такой рисунок и стройнит, и помогает казаться выше.

Если вам не по душе геометрические принты, и вы больше тяготеете к цветочным или растительным узорам, тогда отдавайте предпочтение вещам с мелким рисунком. Помните, что чем он мельче – тем меньше утяжеляет ваш силуэт. Подойдет и узор в мелкие цветочки, и в мелкий горошек. А вот от крупных цветов и узоров явно лучше отказаться.

Будьте осторожны с юбками в стиле бохо. Обычно они многоярусные, а это означает наличие горизонтальных линий, чего явно стоит избегать миниатюрным девушкам. Помните, что горизонтальные полосы разрезают визуально силуэт, поэтому от них нужно отказаться. Если хочется надеть юбку бохо, то выбирайте однотонное изделия без объемного декора.

Отдавайте предпочтение укороченной верхней одежде

Даже если вы надели юбку макси с обувью на каблуках, все равно не стоит в качестве верхней одежды использовать длинный плащ или пальто. Сочетание с удлиненным блейзером или пиджаков оверсайз тоже не является удачным. В таком наряде вы точно будете казаться ниже. Отдавайте предпочтение укороченным курткам, пиджакам и кардиганам. Пусть они достигают линии талии.