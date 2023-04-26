В стиле диско, с шарфом и крупными локонами: культовые тенденции в прическах 70-х, которые вернутся в 2023 году

Мода 1970-х годов отличалась свободой самовыражения. Она позволяла каждому человеку ярко проявлять свою индивидуальность во внешнем виде. Это нашло свое отражение не только в одежде, но и в прическах тех лет. Эти тенденции не остались в прошлом, и сейчас мы наблюдаем их возвращение в мир моды. В статье мы расскажем о культовых прическах и аксессуарах для волос 70-х, которые вернутся в 2023 году.

Головная повязка

В 1970-х годах были очень популярны повязки на голову. Эти аксессуары отличались большим разнообразием расцветок и узоров. Однако женщины носили их довольно необычным способом. Они создавали высокие начесы и подчеркивали их повязкой.

В наши дни вам не придется создавать тонны объема на голове, так как существует много других способов придания пышности шевелюре. Вы можете подчеркнуть головной повязкой любую прическу.

Косички в сочетании с длинными распущенными волосами

В 1970-е годы были в моде разные виды кос. Но особой популярностью пользовались тонкие косички в сочетании с длинными распущенными волосами. Этот стиль сделает ваш образ милым и веселым. Чтобы добавить косичкам еще больше привлекательности, вплетите в них разноцветные или блестящие ленты.

Крупные локоны

Крупные локоны – гламурная прическа из 1970-х годов. Раньше для ее создания требовались крупные бигуди. Сейчас вы можете сделать такую укладку с помощью спрея и фена с круглой щеткой или плойки. Крупные локоны красиво смотрятся на волосах средней и большой длины.

Тонкая челка

В 70-х были очень популярны мягкие и тонкие стрижки. Они отличались непринужденностью и отсутствием резких и четких линий.

Если вы хотите воссоздать этот ретро-стиль, то добавьте к своей повседневной прическе тонкую челку длиной немного ниже линии бровей. Вы можете уложить ее прямо или на бок.

Лохматая стрижка

Лохматые стрижки, или шегги, вошли в моду примерно в 1970 году. Они оставались популярными до конца 80-х, а затем на некоторое время оказались забыты. Сейчас мы наблюдаем возращение лохматых причесок.

Стрижка шегги выглядит красиво на волосах любой текстуры. Но особенно хорошо она смотрится на волнистых или кудрявых прядях, так как подчеркивает естественные завитки и локоны.

Прическа Фарры Фосетт

Актриса Фарра Фосетт была иконой моды и эталоном красоты 1970-х годов. Ее необычной прическе подражало множество женщин во всем мире.

Если вы хотите воссоздать прическу Фарры Фосетт, то попросите парикмахера сделать вам стрижку чуть ниже плеч с множеством тонких слоев и длинной челкой-шторкой, обрамляющей лицо. Затем расчешите волосы, делая прямой пробор. С помощью спрея для укладки и фена с круглой щеткой создайте на слоях мягкие волны.

Использование естественной текстуры

1970-е годы – это десятилетие, когда люди стремились ярко выражать свою индивидуальность. Это относилось к разным сферам жизни, но в первую очередь касалось красоты и моды.

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В те годы женщины перестали скрывать свои естественные особенности волос и прятать их под сложными укладками. Популярностью стали пользоваться прически, подчеркивающие натуральную текстуру шевелюры. В этом году они снова вернутся в моду.

С шарфом

В моде 70-х большое место занимали богемные тенденции. Им было свойственно обилие ярких аксессуаров и причудливых узоров. Особой популярностью пользовались шарфы для волос.

Попробуйте создать прическу с ярким узорчатым шарфом вокруг линии роста шевелюры. Это хороший способ убрать волосы с лица и, возможно, скрыть жирные корни.

Прическа Донны Саммер

Певица Донна Саммер была королевой диско 70-х. Она не только внесла свой вклад в музыку, но и повлияла на тенденции красоты и моды тех лет.

Донна Саммер носила мягкие длинные локоны с боковым пробором. Эта прическа быстро распространилась по всему миру. Вы можете ее воссоздать, даже если у вас от природы прямые волосы. Сделайте объемные локоны с помощью инструмента для укладки или методом завивки без нагрева.

Венки из цветов

Цветочные венки выглядят очень женственно и романтично. В 1970-е годы они были популярным трендом. Их надевали на музыкальные фестивали под открытым небом и другие летние мероприятия. Эти аксессуары символизировали мир, любовь и единство.

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Летом вы можете легко сплести этот аксессуар своими руками, используя полевые цветы. Если вы хотите получить более долгосрочное украшение, то сделайте венок из искусственных растений. Он станет отличным дополнением к любой прическе.

Дреды

Веками дреды носили представители разных народов и культур. В 1970-е годы эти косички стали популярны среди афроамериканских сообществ США, особенно среди членов религиозного движения под названием “растафарианство”.

Сегодня дреды переживают вторую волну популярности. Они не только эффектно выглядят, но и не требуют особого ухода. Если вы пока не готовы заплести свои волосы в тугие афрокосички, то попробуйте накладные искусственные дреды.

Бандана и локоны

В 1970-е годы шарфы для волос использовались по-разному. Иногда их обвязывали вокруг верхней части головы в виде банданы. Это позволяло показать большую часть волос, а при необходимости скрыть неидеальные корни.

Вы можете сочетать бандану с разными прическами длиной до плеч и ниже. Особенно эффектно этот аксессуар смотрится с локонами и волнами. Он поможет вам создать яркий и смелый образ.

Пикси

Модницы 70-х отдавали предпочтение длинным и объемным прическам. Но это не означает, что короткие стрижки не пользовались популярностью.

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Одной из модных коротких стрижек 70-х была пикси. Еще в 1950-е годы актриса Одри Хепберн популяризировала эту прическу. И спустя 20 лет многие женщины пытались воссоздать этот образ.

Помните, что ретро-вариант пикси несколько отличается от современной стрижки с аналогичным названием. Если вы хотите воссоздать стиль 1970-х годов, то попросите парикмахера оставить побольше длины спереди. Затем уложите набок тонкую челку. Это сделает короткую стрижку более женственной и утонченной.

Небрежная прическа в стиле 70-х

Если локоны и косички кажутся вам слишком вычурными, то попробуйте небрежную и непринужденную прическу из 70-х. Она состоит из текстурированных слоев и хорошо смотрится на прядях большой и средней длины. Чтобы стрижка выглядела еще более привлекательной, добавьте к ней челку.

Небрежная прическа идеально подходит женщинам с вьющимися волосами. Обладательницы прямой шевелюры тоже могут легко использовать такую стрижку. Нужно лишь взять немного текстурирующего спрея, нанести его на голову, а затем слегка взъерошить пряди руками. Такая укладка займет у вас минимум времени.

В стиле диско

Одной из самых модных идей 1970-х были прически в стиле диско. Они состояли из кудрей мелкого или среднего размера. В те годы такой эффект достигался с помощью перманентной химической завивки. Сейчас вы можете получить его гораздо проще, без использования агрессивных средств для создания локонов.

Обладательницам кудрявых волос нужно лишь следить за тем, чтобы локоны были четкими и объемными. Если же у вас прямые пряди, то для создания прически в стиле диско вам придется потрудиться. Вы можете использовать такие методы, как биозавивка или карвинг. Они действуют на шевелюру более бережно и щадяще, чем стандартная “химия”.

Если вы хотите получить временный эффект, то используйте средства и инструменты для укладки волос.

Заключение

Прически из 1970-х годов не устарели и в наши дни. Они вернулись в моду, так как помогают создать запоминающийся и смелый образ, который никогда не утратит актуальности.