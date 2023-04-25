Прическа “эльф” – нежная и удобная стрижка на весну и лето: что попросить в салоне, если вы хотите так подстричься

Летом, в жаркую погоду, многие модницы отдают предпочтение не длинным, а коротким локонам. В связи с этим наиболее актуальными и востребованными становятся короткие стрижки. Один из новых трендов — прическа эльф. Уже по названию становится понятно, что речь идет к отсылке образов из фантастических книг и рассказов (например, «Властелин колец»). Разбираемся в особенностях данной стрижки.

Характерные черты

Стрижка эльф лишь отчасти напоминает пикси. Хотя в ней нет таких строгих и лаконичных очертаний. Напротив, данная прическа добавляет в образ легкости, непринужденности.

Отличительная особенность — это удлиненные прядки в височной зоне, который красиво обрамляют лицо. Длинные завитки также могут быть и в теменной зоне. Это тот случай, когда даже короткая стрижка позволяет выглядеть очень женственно, а не по-мальчишески.

От пикси эльфу досталась многослойность. Благодаря прядкам разной длины появляется прикорневой объем. Челка может быть или не быть – это не так важно, все на ваше усмотрение.

Кому подойдет

Стрижка эльф настолько универсальна, что подойдет представительницам прекрасного пола любого возраста. Молодым она добавит озорства, подчеркнет красоту юности и свежести. Что касается возрастных женщин, то с помощью данной прически реально можно выглядеть моложе.

В целом стилисты рекомендуют с возрастом отдавать предпочтение коротким стрижкам, избавляться от длинных тусклых локонов, которые только старят, но никак не делают образ привлекательнее.

Если говорить о форме лица, то эльф тоже подойдет любой девушке. Дело в том, что прядки по бокам красиво обрамляют лицо, корректируя овал. Эти локоны также помогают скрыть морщинки возле глаз, если речь идет о зрелых женщинах. С помощью челки визуально можно укоротить лицо, что особенно актуально для девушек с прямоугольными и вытянутыми его формами.

Структура волос важна. От этого факторы будет зависеть привлекательность прически. Если локоны вьются от природы, это очень хорошо. Желательно, чтобы формировались завитки — это делает лук более нежным и романтичным. Если же волосы прямые и ровные, то стрижка может смотреться слишком строго и не передаст нужного колорита. В данном случае придется покорпеть над укладкой, завивать щипцами кончики волос.

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Что попросить в салоне

Перед тем как отправиться в салон красоты, лучше всего найти фотографию того варианта стрижки, который нравится вам больше всего. Тогда вам не придется долго объяснять мастеру, какого результата вы ожидаете. Обязательно прислушивайтесь к советам опытного эксперта, ведь по незнанию вы можете выбрать прическу, которая не подходит вам по форме лица.

Если вы не взяли с собой фотографии желаемого варианта, тогда попросите мастера сделать вам закругленную многослойную стрижку с более длинными и широкими прядями в височных зонах и вокруг глаз.

Ухаживать за такой стрижкой удобно и легко – это вам подтвердит любой парикмахер. Если у вас от природы вьющиеся волосы, то они сами будут формировать симпатичные завитки.

Разнообразие идей

Хотя стрижка эльф и является короткой, вы всегда можете поэкспериментировать с окрашиванием волос. Если есть желание создать сказочный образ, тогда попробуйте окрашивание в морковный цвет.

Экстремальные варианты — это синий, зеленый или фиолетовый. Такие русалочьи образы могут примерить на себя молодые девушки. Женщинам в возрасте лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам, чтобы не подчеркивать лишний раз морщинки на лице. Благородная седина позволит создать элегантный образ. А молодые девушки могут попробовать платиновое окрашивание и мелирование. Можно сделать красивые блики, осветлив отдельные прядки.