 

В Техасе расследуют случаи странной смерти шести коров, которым удалили языки и чьи тела не тронули падальщики

25.04.2023, 7:52, Разное
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В Техасе за последние несколько недель произошло сразу шесть загадочных случаев нападения на коров, в результате чего из тел животных были аккуратно и точно вырезаны разные куски.

Началось все с того, что владельцы ранчо в округе Мэдисон обнаружили на своей территории изуродованные останки 6-летней коровы породы лонгхорн-кросс.

Не сообщалось, когда была обнаружена корова, но сказано, что на ней был сделан “прямой, чистый разрез с очевидной точностью”, чтобы снять шкуру вокруг ее рта с одной стороны.

Мясо под снятой шкурой было нетронутым, а язык коровы исчез без пролитой крови, сообщили в офисе шерифа округа.

По словам местных властей, на месте обнаружения трупа коровы не было найдено никаких признаков борьбы, следов ног или автомобильных шин. Особо было добавлено, что даже трава вокруг туши была нетронутой.

– Владельцы ранчо также сообщили, что никакие падальщики, наземные или птицы, не стали подбирать останки коровы, оставляя их нетронутыми в течение нескольких недель, – говорит офис шерифа.

В ходе расследования обнаружилось, что в ближайших округах Бразос и Робертсон были найдены еще пять коров, убитых подобным странным образом. В частности четыре взрослые коровы и один теленок.

О каждом из этих случаев сообщалось, что тела были найдены в разных местах на пастбищах или в стаде.

Хотя точная причина смерти всех этих коров до сих пор неизвестна, указывается, что все они были найдены лежащими в одной позе – на боку, с большим вырезанным куском плоти на морде, который обнажал челюсть, и удаленными языками.

У двух коров дополнительно были удалены анус и гениталии:

– Двум из пяти коров был сделан круговой разрез, удаливший задний проход и наружные половые органы. Этот круговой надрез был сделан с той же точностью, что и надрезы, отмеченные вокруг челюстей каждой коровы.

Власти отметили, что подобные случаи регистрируются по всей стране, но никаких дополнительных комментариев по этому поводу не дали. Офис шерифа округа Мэдисон тоже не ответил на звонки журналистов.


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