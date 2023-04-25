Панарин и «Нью-Йорк Рейнджерс» созрели? Шансы «Синерубашечников» взять Кубок Стэнли ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Панарин и «Нью-Йорк Рейнджерс» созрели? Шансы «Синерубашечников» взять Кубок Стэнли

25.04.2023, 7:28, Детали
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«Рейнджерс» четыре года провели в режиме перестройки, а в прошлом сезоне пробились в финал Востока.

И этим доказали, что они имеют большой потенциал. Потенциал, усиленный в дедлайне. Руководство клуба пошло ва-банк, заполучив на дедлайне Патрика Кейна и Владимира Тарасенко. Многие любители хоккея отмечают, что состав «Синерубашечников» вполне соответствует клубу с чемпионскими амбициями. Удастся ли команде завоевать Кубок Стэнли? Прогнозы на хоккейные матчи, лиги НХЛ и КХЛ, доступны на портале Bookmaker Ratings.

Сейчас у «Рейнджерс» едва ли не лучший подбор вингеров в лиге, сильных атакующих защитников, надежного вратаря и солидные спецбригады. Лидер, россиянин Артемий Панарин, находится на пике своих возможностей.

В то же время в плане центров команда не впечатляют, и они не могут надеяться на эффект неожиданности и недооценку со стороны соперников, как год назад.
Защитники «Рейнджерс» слишком авантюрны, а в атаке даже переизбыток игроков, привыкших играть на рояле, а не таскать его. В плей-офф нужен баланс между талантом и жесткостью – и вот это кажется проблемой.




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