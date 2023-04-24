Камчатка не может стряхнуть пепел

Власти признали, что не справляются с последствиями извержения вулкана, и ввели режим ЧС.



Ликвидация последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Фото: МЧС РФ / ТАСС

На Камчатке власти почти две недели без особого успеха борются с последствиями извержения вулкана Шивелуч. Оно произошло в ночь на 11 апреля. Вулканическим пеплом тогда засыпало несколько поселков Усть-Камчатского района. На улицах было тяжело дышать, люди старались не выходить из своих домов и квартир.

На борьбу со стихийным бедствием бросили силы и средства МЧС и коммунальных служб. Пожарные смывали водой из шланга пепельную пыль со зданий, коммунальщики вывозили на грузовиках за пределы населенных пунктов жижу из пепла и снега. Эти мероприятия оказались весьма дорогостоящими, но эффект от них, как выяснилось, был невелик. Чиновники даже жаловались, что грузовики с жижей «нанесли урон улично-дорожной сети».

«Меры, принимаемые по ликвидации, не дали должного результата, но превысили прогнозируемые размеры финансовых затрат», — написал в пятницу в своем телеграм-канале глава района Олег Бондаренко.

А сегодня он сообщил, что в поселках Ключи, Майское и Козыревск введут режим ЧС. Населению при этом было рекомендовано «проводить уборку пепла на своих дворовых территориях самостоятельно».

Кроме этого, как отметил Бондаренко, «прорабатывается вопрос о скорейшем изготовлении емкостей для установки на входе в здания, при помощи которых можно будет смыть пепел с обуви». Впрочем, все это можно было бы сделать и без режима ЧС, а его, вероятно, объявили для того, чтобы иметь возможность запрашивать и получать из различных резервных фондов дополнительные бюджетные деньги на борьбу со стихией.

О камчатском пеплопаде между тем доложили президенту РФ. «Основной дискомфорт для жителей связан просто с большим объемом выпадения пепла и, так скажем, грязью, которой покрыты поселки. Угрозы для жизни и здоровья нет», — рассказал Путину по видеосвязи губернатор края Владимир Солодов.

Объекты теплоснабжения, по его словам, функционируют бесперебойно, а «все школы и все больницы приведены в чистое состояние».

Обстановка в пострадавших поселках сегодня действительно более-менее нормальная. Но стабилизировалась она не столько за счет работы властей, а скорее при помощи природных явлений. Выпавший снег присыпал и намочил пепел. В воздухе его сейчас немного. Соответственно, дышится людям легче.

Проблема, однако, в том, что негативные последствия пеплопада, скорее всего, будут иметь отложенный эффект.

Ближе к лету, когда солнце растопит снег и высушит лежащий на земле и деревьях пепел, ветер станет разносить его вместе с пылью. Людям придется вдыхать эту смесь, вредную для организма.

По неблагоприятному сценарию, в частности, может развиваться ситуация в Ключах, где слой пепла достигал 20 сантиметров. В этом поселке живет примерно четыре тысячи человек, а находится он в относительной близости от нескольких вулканов, среди которых не только Шивелуч, но и Ключевская сопка — крупнейший действующий вулкан Евразии.

К слову, еще одна достопримечательность Ключей в том, что здесь расположена воинская часть, обслуживающая полигон «Кура». Именно по нему во время учений стреляют «Сарматами», «Булавами» и прочими баллистическими ракетами, стоящими на вооружении российских ВКС.

Владимир Хитров

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