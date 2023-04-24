 

За 4,5 месяца российское правительство собрало с бизнеса 20 млрд рублей доходов

24.04.2023, 11:55, Разное
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Данные “Электронного бюджета” показывают, что в декабре 2022 года статья “Безвозмездные поступления от негосударственных организаций” впервые была выполнена на 2,95 миллиарда рублей. С января по апрель 2023 года в федеральный бюджет поступило еще 17 миллиардов рублей.

РБК сообщает, что в 2021 году в бюджете не было строки “Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций”, а в период с 2015 по 2020 годы поступления составляли не более трех миллионов рублей в год.

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в декабре 2022 года определила условия, которым должны соответствовать компании, желающие приобрести российский бизнес у других стран. Одним из них является внесение добровольного взноса в размере не менее 10% от общей суммы сделки. Инвесторы из стран, которые являются “недружественными”, также должны предоставить 50% дисконта за продаваемые российские активы.

В марте нынешнего года условия были существенно скорректированы, теперь заплатить необходимо не менее 5% от стоимости бизнеса, если дисконт при продаже равен менее 90%, и не менее 10% от рыночной стоимости, если дисконт выше 90%.


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