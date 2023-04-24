 

Рупор тоталитарной пропаганды: О ситуации в районе Херсона

24.04.2023, 10:55, Разное
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Военкор Роман Сапоньков по ситуации на Днепре в районе Херсона.

По левому берегу Днепра, напротив Херсона. Народ, после общения с людьми на местах, которых я знаю скоро как год, для себя составил такую картину:

На приложенной фото зона контроля наших подразделений. Стоит ххх-й полк, десанты. Плотно ползает разведка. Группы ВСУ накрываются огнём и никого на постоянной основе нет. Там стоят позывные, которых я знаю, поэтому оснований не доверять у меня нет. Катера и лодки поймать артиллерией проблематично, поэтому бывают и катаются. На этом для себя считаю вопрос с островами и высадкой на левом берегу закрытым

Ранее в украинских соц.сетях активно запускали вбросы про "плацдармы на левобережье", за которые уже традиционно пытались выдать тактическую возню на островах, куда через реку пытаются периодически высаживаться ДРГ.

Источник: Colonel Cassad


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