У него есть все, кроме титулов. Кейс Харри Кейна

Новый лучший бомбардир в истории сборной Англии, лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» и лучший бомбардир ЧМ-2018 может похвастаться победой разве что на товарищеском турнире Audi Cup.

У капитана сборной Англии нет ни одного командного титула. В АПЛ его «Тоттенхэм» давно ни на что не претендует, а во многих поединках болельщики делают даже ставки против «шпор», тем более, что сегодня для взаимодействия с букмекером требуется только смартфон. А скачать приложение PARI можно совершенно бесплатно на портале Bookmaker Ratings .

30 лет Гарри исполнится этим летом, но шансов выиграть хоть что-то к этому времени у него уже нет. «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов, а расстояние до соседей из Северного Лондона в АПЛ достигает двадцати очков.

Харри Кейн верой и правдой служит своему клубу уже 8 лет, но побед все нет. Какие бы тренеры ни начинали работать в «Тоттенхэме», заветная медаль АПЛ все еще далека от Кейна. У него еще есть время, чтобы изменить обстановку и что-нибудь выиграть.

Как это когда-то сделал Тедди Шерингем, уехавший в 31 год из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед», чтобы выиграть АПЛ и Лигу чемпионов. А потом вернулся обратно, где продолжил спокойно играть, уже не думая о титулах.

Выйдет ли такой трюк у Кейна?