“Не хотела в театральный, хотела замуж”: Анна Слю о профессии и киноработах, отношении с коллегами и главных проектах

На счету у Анны Слю (настоящая фамилия – Слюсаренко) свыше сорока ролей в кинолентах. Зрителям она известна по таким картинам, как «The Телки», «Краткий курс счастливой жизни», «Девять жизней Нестора Махно». Актрисе удается гармонично совмещать карьеру с воспитанием детей.

О любви к Майклу Джексону

Анна родилась в творческой семье. Ее родители оба были актерами и работали в ТЮЗе. Мама и папа хотели, чтобы дочь построила карьеру в кино и театре, но вот сама Анна не горела подобным желанием. Дело в том, что она была большой фанаткой Майкла Джексона. По словам Слю, поступать в театральный она не хотела, а хотела замуж, причем именно за Джексона. К актерской профессии относилась равнодушно. Больше любила музыку и иностранные языки. Иностранные языки потому, что нужно же было как-то в будущем знакомиться с Джексоном. Чтобы не было языкового барьера, Анна усиленно учила английский.

Об актерстве

Когда пришло время куда-то поступать после школы, подруга предложила Анне пойти с ней за компанию в театральный. Отец Слю тоже настойчиво рекомендовал дочери хотя бы попробовать поступить, а там уже как получится. В итоге Анна прошла отбор и стала студенткой Щукинского училища. Уже на первом курсе она снялась в рекламе, затем получила эпизодическую роль в фильме «Ночной дозор».

Знаменитость признается, что где-то к курсу третьему у нее прошла любовь к Майклу Джексону и пропало желание выходить за него замуж. Слю поняла, что актерство нравится ей куда больше, чем статус жены поп-короля.

О нежелании развивать карьеру

Однако энтузиазм и интерес к профессии у Анны Слю пропали так же быстро, как и появились. Актриса поясняет: была молода, кровь бурлила, хотелось путешествовать, налаживать личную жизнь. В 2004 году Слю вышла замуж за коллегу Даниила Белых и стала варить борщи.

Актриса вспоминает, как ее пыталась образумить мама. Родительница настаивала на том, чтобы дочь занималась карьерой, пока еще молода, здорова, красива. Но Анна Слю сделала выбор в пользу семейной жизни. Увы, брак с Белых потерпел полное фиаско. Актеры развелись из-за многочисленных измен мужа и появления у него внебрачного ребенка на стороне.

О сериале «The Телки»

Настоящий прорыв в карьере у Слю произошел после премьеры сериала «The Телки». Это экранизация одноименной повести писатели Сергея Минаева. Актриса вспоминает, что как только прочитала сценарий, то была несколько обескуражена. Она мало что поняла, но увидела немало откровенных сцен. Тогда связалась с организаторами, чтобы получить ответы на свои вопросы. Когда Слю узнала, что на роль в проекте согласилась ее коллега Паулина Андреева, то решила, что и ей можно соглашаться. Она доверяла мнению Андреевой.

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О дружбе с Оксаной Фандерой

Анна Слю подружилась с актрисой Оксаной Фандерой еще после «Ночного дозора». Именно она помогла Анне прийти в себя после развода и вернуться в профессию. Слю вспоминает, как хотела сниматься у Валерии Гай Германики. Фандера посоветовала ей отправиться к Германике и честно сказать о том, что есть желание сниматься у нее в проектах. А еще Фандера помогла Слю попасть в киноленту Александра Гордона «Огни притона».

О жертвах ради роли

Слю призналась, что, когда Фандера сообщила ей о роли в «Огнях притона», она была невероятно худая. Всему виной — последствия тяжелого развода. Для роли нужно было набрать вес. Слю согласилась. Актриса признается, что ради роли совсем не боится никаких преображений в плане внешности. Если надо, то похудеет, если надо, то поправится, перекрасится и т. д.

В то же время знаменитость не требует от себя полного погружения в образ. Она не их тех, кто будет себя мучить и терзать, чтобы попасть в душевное эмоциональное состояние своей героини. Анна Слю считает, что не следует ассоциировать себя со своим персонажем. Если у актера есть внутренняя наполненность, тогда он сможет выдать нужную эмоцию.

О сериале «Выжившие»

За эту киноленту знаменитость номинировали на престижную премию «Золотой орел». Картина показывает постапокалипическое будущее и чем-то перекликается с аналогичным сериалом – «Эпидемия». Слю признается, что сценарии этих кинолент писали практически в одно время. Съемки тоже могли начаться одновременно, если бы команда «Выживших» не перенесла их на другое время. В целом актриса считает, что у этих сериалов хоть и одна тема, но они разные по своей сути.

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О фильме «Чужая»

Еще один из новых проектов с участием Слю — это фильм в жанре драмы и приключений «Чужая». Снимали картину в Якутске в марте-месяце. Несмотря на то что была весна, в этом регионе было 50 градусов мороза. Актриса призналась, что ненавидит холод. Но ради работы пришлось потерпеть. Теперь знаменитость надеется на то, чтобы все усилия и жертвы были не зря, чтобы зрителям фильм понравился.

Слю нравится, что отечественные киношники стали расширять жанровый кругозор. Это означает, что помимо детективов и драм все чаще появляются картины, где главные герои должны выжить в экстремальных условиях. Актриса в шутку признается, что было бы неплохо снять кино про зомби, чтобы ее дети повеселились.

О взаимодействии с режиссерами

Анна Слю признается, что ей не доводилось работать с режиссерами-тиранами. Она не сталкивалась с тем, чтобы кто-то на площадке мучил актеров для достижения наилучшего результата. В то же время Анна Слю считает, что каждый режиссер имеет право пользоваться теми методами, которые считает наиболее эффективными и действенными, даже если они и жесткие. По мнению актрисы, если бы она не могла отыграть сцену и режиссер бы как-то грубо заставил ее выдать нужную эмоцию, то она не то что не обиделась бы, но даже была бы благодарна. Ведь все работают на общее дело.

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О детях

В 2012 году Анна Слю вышла замуж за своего коллегу Владимира Смирнова. В этом же году родила дочь Серафиму, а еще через пару лет – сына Тихона. Два года назад брак распался.

Серафима увлекается рисованием, Тихон занимается самбо. Актриса пока не видит, чтобы у детей были какие-то суперувлечения с глубокой вовлеченностью. Знаменитость не считает, что сын и дочь должны пойти по ее стопам просто потому, что родители являются актерами. Анна Слю отмечает: если дети будут проявлять интерес к актерству, если сами изъявят желание развиваться в данном направлении, то как мать она их поддержит. А если нет, тогда не будет настаивать на поступлении в театральный, на съемках или службе в театре. Дети будут сами выбирать, чем им заниматься.

Звезда “Выживших” отмечает: она внимательно следит за тем, чтобы дети не были зависимы от гаджетов и много времени не проводили за экраном монитора. В семье установлены лимиты по времени. Например, что мультик можно смотреть на протяжении пятнадцати минут, не больше. То же самое касается и компьютерных игр. Анну Слю тревожит, что современное уж слишком привязано к гаджетам, поэтому считает правильным в воспитании делать все возможное, чтобы не допустить “залипания” в экран монитора.