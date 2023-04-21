В США левые политики предложили организовать трудовые коливинги при лесоповалах для «социально опасных лиц»

Группа левых политиков в США выступила с инцииативой об организации так называемых «трудовых коливингов» при крупных объектах, требующих тяжёлого человеческого труда – лесоповалах, шахтах, приисках.

По мнению авторов инициативы, туда можно было направлять жить «социально опасных лиц».

В проекте говорится о необходимости создания нового федерального органа власти – Главного департамента трудовых коливингов. Он бы заведовал непосредственно организацией труда, в то время как поимку и переселение опасных лиц организовывали бы полиция и ФБР. Предполагается, что первыми кандидатами на отселение должны стать «носители устаревших и человеконенавистнических идеологий, религий».

– Если мы хотим построить новую Америку, мы должны сначала до основания разрушить старую Америку, держащуюся на лжи и ксенофобии. И начать надо именно с людей наиболее вредоносных формаций, носителей консервативного мышления и реакционеров, – говорит конгрессмен Сара Гонсалес.

Рассмотрение инициативы пройдёт в течение лета сразу в нескольких ветвях власти. Белый дом уже сообщил, что предварительно поддерживает идею, но считает необходимым предварительно усилить позиции центральной власти.

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