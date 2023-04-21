Скандалы: С таким счастьем и на свободе

Чёрное небо, лесные пожары, Анатолий Быков и бизнес семьи: невесёлые вехи губернаторства Александра Усса

Ушёл в отставку руководитель одного из самых крупных регионов страны – Красноярского края. Впрочем, это ожидалось давно, так как претензий у федеральных властей к нему накопилось немало. Александр Усс был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края 29 сентября 2017 года указом Президента России, а через год – 9 сентября 2018 года избавился от приставки и.о. Практически весь период его губернаторства был отмечен целой чередой скандалов – экологических, политических, коррупционных.

Чёрное небо и семейный бизнес

Плохой воздух – главная проблема миллионного Красноярска. Причина загрязнения атмосферы заключается в том, что ТЭЦ, отапливающие город, работают на буром угле. Специалисты, экологи и общественность видят выход в газификации краевого центра: регион обладает гигантскими запаса нефти и газа. По объёмам добычи этих полезных ископаемых он семимильными шагами догоняет ХМАО и Тюменскую область. Но губернатор с этим не спешил. Злые языки утверждали, что это происходило потому, что газификация Красноярска могла негативно отразиться на семейном бизнесе губернатора. Его сын – Артём Усс является одним из владельцев компании «Сибуголь», корни которой уходят в офшоры. Впрочем, «Сибуголь» далеко не единственный «свечной заводик» семейства Усса. ООО «Сибирская альтернатива», учрежденное женой губернатора Людмилой, занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Генеральным директором компании является Изаков Иван Александович, который также выступал в роли учредителя и руководителя ряда других компаний, связанных с семьей Александра Усса, в частности в АО «КЛМ КО» (компания по реализации пиломатериалов, принадлежащая Людмиле Усс).

Артём Усс кроме угольного бизнеса занимается покупкой и продажей недвижимости, нефтепродуктов, айти-технологий и вообще всего, что «плохо лежит». Он до последнего времени владел двумя отелями в Италии на острове Сардиния: «Сан Диего» и «Дон Диего».

Горящая тайга и разлив нефти

К стихийным бедствиям, которые периодически случались в регионе, Александр Усс относился весьма своеобразно. В 2019 году в крае горели тысячи гектаров тайги. Произошло это не только из-за засушливой погоды, но и из-за того, что не велись профилактические работы: было сокращено число лесничеств, из рук вон плохо было организовано авиапатрулирование пожароопасных участков… Гибли ценные породы деревьев, огонь уничтожал животный мир тайги, сотни жителей таёжных посёлков в буквальном смысле задыхались от дым пожарищ.

Губернатор же вместо того, чтобы предпринимать меры по борьбе с огненной стихией, на встречах с жителями края пускался в рассуждения о том, что лесные пожары – вполне нормальное явление, и тушить их не только бессмысленно, но даже вредно.

После того, как 29 мая 2020 года в Норильске случилась экологическая катастрофа, губернатор и вовсе выглядел беспомощным. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом, более 30 тысяч тонн нефтепродуктов разлились по тундре. Количество вредных веществ в северных реках превысило допустимые нормы в десятки тысяч раз. Глава региона узнал о случившемся только через два дня… из соцсетей.

Сообщая по видеосвязи о случившемся главе государства, он лишь констатировал факты, ничего не рассказав о том, какие меры принимаются краевыми властями для ликвидации последствий аварии. «Что значит “доклад окончен”? Делать-то что!? — возмутился Путин, — Вы же губернатор!».

«Распилиада»

Целой чередой скандалов были отмечены Всемирные студенческие игры, которые проходили в 2019 году в Красноярске. Буквально за неделю до стартов в начале марта 2019 года ООО «Управляющая строительная компания Сибиряк» подала в суд на власти Красноярского края из-за невыплаты более 200 млн руб. за строительство двух объектов Универсиады.

Изначально на подготовку к Играм было выделено 44 миллиарда, но по итогу они обошлись в 77,5 миллиардов рублей. Несколько объектов были сданы в эксплуатацию уже после Игр. Обычно, такие грандиозные спортивные праздники преображают в лучшую сторону города, в которых они проходят. Но с Красноярском такого, увы, не случилось. Значительная часть объектов оказалась слишком похожа на «потёмкинские деревни». При этом расходы краевого бюджета выросли втрое, что повлекло за собой серьёзные последствия: от целого ряда социальных объектов пришлось отказаться. Новые уголовные дела по фактам хищений в период подготовки и проведения Универсиады возбуждают до сих пор.

Студенческая тема вообще была очень благодатной для бывшего уже теперь красноярского губернатора. Александр Усс ведь был ещё и президентом крупнейшего за Уралом вуза страны – Сибирского федерального университета, в котором в 2020 году Счётная палата РФ выявила 39 нарушений финансовой дисциплины на общую сумму более 1 млрд рублей. При этом, 47% закупок на общую сумму 4,4 млрд руб, связанных с объектами капитального строительства, были произведены на неконкурентной основе. Громкие уголовные дела за этим не последовали…

Посадка Быкова и приключения сына в Италии

Словом, Александр Усс – фигура, весьма заметная в Красноярске, ещё с 1990-х. И потому трудно представить, что он мог избежать довольно близкого знакомства с авторитетным бизнесменом Анатолием Быковым. Среди красноярских чиновников и депутатов можно услышать следующее мнение: в своё время оба «дружили» против Александра Лебедя, и Быков, конечно, рассчитывал, что Усс, став губернатором, будет оказывать ему лоббистскую и административную поддержку. Но, как считают собеседники, Александр Викторович, заняв высокий пост, начал дистанцироваться от старого соратника, а бескомпромиссный Быков воспринял это как предательство.

Как бы то ни было, в 2019 году между ними разразилась настоящая информационная война. У Анатолия Быкова появился мощный союзник: экс-глава Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко, лишившаяся своего поста не без участия Усса. Она чуть ли не напрямую обвиняла подчинённых Александра Усса в многомиллиардных хищениях, незаконных вырубках леса и многих других нарушениях. Никаких уголовных дел, впрочем, после этого не последовало, а красноярский губернатор заявил журналистам, что «шокирован беззастенчивой наглостью и цинизмом» прозвучавших обвинений.

Мы, конечно, ничего не утверждаем, но после тех событий Анатолию Быкову вдруг припомнили преступления 20-летней давности, и он надолго сел за решётку.

Отец за сына

И, наконец, один из последних скандалов связан с сыном красноярского губернатора – Артёмом, который осенью прошлого года был задержан в Италии по обвинению в контрабанде и отмыванию средств. Власти США настаивали на его экстрадиции в Америку. Вскоре выяснилось, что в России сын красноярского губернатора внезапно стал обвиняемым по уголовному делу о легализации преступной группой нескольких десятков миллионов рублей. Дело было возбуждено ещё в 2020 году и, насколько можно судить, связано с инвестициями в недвижимость. Дальше события развивались стремительно.

26 октября 2022 года материалы против Усса-младшего выделили в отдельное производство, а уже 28 октября МВД России объявило Артёма Усса в федеральный розыск. Кроме того, Мещанский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена. Тогда же сообщалось, что в России ему может грозить до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

По одной из версий, такое оперативное делопроизводство было нужно для того, чтобы перехватить «итальянского узника» у американцев и потребовать экстрадиции мужчины в Россию.

Разумеется, папа начал лепить из своего сына едва ли не героя-разведчика, работавшего за рубежом «во благо Родины». Но на Штирлица Артём Александрович Усс явно не тянул. Тем не менее, ему удалось скрыться от американского правосудия, и, вернувшись на Родину, предстать перед отечественной Фемидой. Учитывая явку с повинной, сына губернатора отпустили под подписку о невыезде.

Кто и каким образом помог организовать Артёму Уссу побег не афишировалось – возможно, помогли парню и наши, российские спецслужбы, о таких вещах не принято говорить вслух… Но Александр Усс в порыве благодарности совершил свою последнюю политическую ошибку, решив поблагодарить президента за то, что его сыну помогли обмануть итальянскую полицию. После этого все политологи в голос заявили о том, что дни Усса на посту губернатора сочтены. Впрочем, Александра Викторовича можно поздравить: имея за плечами такой «багаж» скандалов продержаться на посту губернатора одного из крупнейших регионов страны, и при этом уйти в почётную отставку это, безусловно – достижение.

Андрей Козлов

Оригинал материала: “Наша Версия”