Скандалы: На распутье

Что ждет клиентов Альфа-банка после ухода Михаила Фридмана и Петра Авена

Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы избавиться от своих долей в Альфа-банке. Основным владельцем этого кредитного учреждения называют одного из его основателей Андрея Косогова. Несмотря на то, что новым собственником может стать действующий совладелец банка, а не человек или компания со стороны, некоторые из клиентов банка начали нервничать.

Желанная сделка

Альфа-банк подтвердил подготовку сделки по продаже долей Михаила Фридмана и Петра Авена Андрею Косогову. Ранее СМИ сообщали, что Авен и Фридман договорились о продаже своих долей в Альфа-банке за 2,3 млрд долларов (178 млрд рублей).

Избавившись от российских активов, миллиардеры надеются выйти из под санкций, которые введены против них Евросоюзом спустя несколько дней после начала СВО на Украине.

Что касается потенциального владельца «Альфы», одного из миноритарных акционеров Андрея Косогова, то из материалов кредитной организации на 16 марта известно — он стал крупнейшим бенефициаром с долей в 41%.

Днем ранее Герман Хан и Алексей Кузьмичев, против которых не вводили западные санкции, вышли из числа акционеров Альфа-банка. Петру Авену, как и ранее, принадлежат 12,4%, Михаилу Фридману — 32,9%, UniCredit S.p.A. — 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research — 3,9%. Сделка может быть осуществлена этой весной.

Согласие регуляторов

Тем не менее эксперты считают, что продать доли Петру Авену и Михаилу Фридману будет непросто. Один из источников Forbes заявил, что они владеют ими не напрямую, а через люксембургский холдинг. Принадлежащие Фридману и Авену акции банковского холдинга заморожены, поскольку их владельцы находятся под санкциями ЕС. Чтобы их продать, потребуется получить специальное разрешение Европейской комиссии. Кроме того, сделку придется сначала согласовать с британскими властями, Банком России и налоговыми органами. А получить одобрение регуляторов в нескольких юрисдикциях весьма сложно.

Все это дает основания предположить, что продажа долей может затянуться, а с ней и возможная отмена санкций для миллиардеров. Финансовый консультант Исаак Беккер полагает, что, конечно, и Фридману и Авену хочется выйти из-под санкций, потому что эта ситуация может длиться годами.

Но он отмечает — сейчас все стоит дешевле. Банки несут потери, история с санкциями нанесла им большой ущерб. Очереди из желающих купить 45% Альфа-банка не наблюдается. Кроме того, по его мнению, мало кто-то сейчас имеет полную картину владения долями в банке.

На клиентах не отразится?

В тоже время все происходящее, разумеется, не могло не сказаться на деятельности кредитной организации. В начале апреля Альфа-банк впервые за 14 лет отчитался об убытках. По итогам 2022 года чистый убыток по РСБУ составил 117,1 млрд рублей против 136,6 млрд рублей прибыли годом ранее.

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский пояснил, что в первой половине 2022 года банк зафиксировал разовый убыток, который связан с тем, что часть активов в иностранной валюте оказалась заморожена. Помимо этого на финансовый результат и отчетность по РСБУ оказала влияние валютная переоценка. По словам Владимира Верхошинского, по стандартам МСФО за январь и февраль 2023-го банк уже заработал 26,1 млрд рублей. По итогам 2021 года финорганизация занимала 26-ю строчку в составленном Forbes рейтинге российских компаний с самой большой чистой прибылью.

В настоящее время у Альфа-банка осталось четыре брокера, с которыми не решены вопросы по разблокировке средств клиентов доверительного управления (ДУ). Кроме того, банк пытается найти новых брокеров для работы с частными инвесторами.

Некоторые эксперты, впрочем, оптимистичны в отношении будущего банка. По словам кандидата экономических наук Андрея Бархоты, убытки Альфа-банка являются проявлением разового эффекта реализации рисков ухудшения операционной среды, и не отражают реальную ситуацию. А определенная доля убытка спровоцирована внешними факторами. Андрей Бархота считает, что Альфа-банк прибылен и убытки непосредственно на клиентах могут не отразиться. Очень хотелось бы в это верить.

Что там впереди

Сказывается ли смена собственника в банке на его текущей деятельности, сказать сложно. Не стоит, конечно, все происходящее в кредитной организации объяснять именно этой причиной. Тем не менее 18 марта некоторые клиенты столкнулись с проблемами при оплате покупок в магазинах. Также сообщалось, что не работают некоторые банкоматы Альфа-банка.

В колл-центре виртуальный помощник сообщал, что некоторые клиенты кредитной организации могут испытывать проблемы с оплатой покупок в магазинах с помощью карты, а также QR-кода.

В самом банке подтвердили наличие проблем, сообщив, что ведется работа над их устранением. Что в итоге и была сделано.

Некоторые граждане, например, жалуются на агрессивное в последнее время навязывание услуг «Альфы» на тематических форумах: «Альфа банк — на каком основании вы нарушаете закон о защите персональных данных? На каком основании ваши сотрудники названивают в субботу и нагло пытаются навязывать ваши услуги?». Но в целом отрицательных отзывов на работу банка не так много. Интересно, что ждет Альфа-банк после смены собственника?

Да, Андрей Косогов, работает в структуре «Альфа-групп» с 1992 года. В 1998 году, после слияния фонда «Альфа-капитал» и Альфа-банка, получил опцион в группе, фактически став ее совладельцем. С 1998 по 2005 годы — первый зампред правления Альфа-банка.

От оперативной работы отошел в 2005 году, но сохранил место в совете директоров AlfaCapitalPartners и инвестиционном комитете Альфа-банка.

Тем не менее, несмотря на то, что он человек не со стороны, условия обслуживания клиентов могут измениться. Эксперты полагают, что они могут коснуться всех продуктов — вкладов, кредитов, ипотеки, карт, кешбэка.

И на это банк имеет право. Например, Альфа-карты сейчас бесплатные, но может быть введена плата за обслуживание, в том числе по уже выпущенным картам. Вероятно, могут появиться комиссии там, где их раньше не было. Поэтому клиентам лучше внимательно следить за условиями обслуживания, и вовремя тратить бонусы. Действующие вклады, кредиты и ипотеки должны остаться без изменений (конечно, это не относится к тем договорам, где прописана возможность изменения ставки). А вот новые вклады, кредиты и ипотека уже могут выдаваться на других условиях.

При этом смена собственника никак не должна повлиять на сбережения граждан. Максимальная сумма возмещения определена законом — 1,4 млн рублей с учетом процентов по вкладу и до 10 млн рублей в исключительных случаях. Словом, поживем – увидим.

Александра Волкова

Оригинал материала: “Наша Версия”