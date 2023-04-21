 

«Каменный корабль Масуда»

21.04.2023, 5:07, Разное
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Среди холмов в Японии можно найти спрятанный среди бамбука «Каменный корабль Масуда», который выглядит так, как будто он только что совершил аварийную посадку с другой планеты.

Несмотря на его странно гладкие поверхности и угловатые углубления, сооружение существовало на протяжении веков, хотя о его первоначальном назначении давно забыли. Каменный корабль Масуда, известный также как «Каменный каркас» (Ishibune), это древнейшая каменная структура в Японии, расположенная на острове Шикоку.

Камень расположен всего в 15 минутах ходьбы от станции Окадера на поросшем лесом холме рядом с начальной школой в Кашихаре. Данный район известен своими резными гранитными камнями, многие из которых имеют форму человекоподобных фигур и животных. Неизвестно, когда они были изготовлены, но некоторые утверждают, что они были построены примерно в 7 веке н. э. к концу периода Кофун.

Каменный корабль был построен, вероятно, как место поклонения или мемориальный памятник для важной персоны. Он представляет собой огромный каменный каркас, напоминающий форму корабля. Каркас состоит из 11 каменных блоков, которые были скреплены вместе без использования клея или цемента. Каждый блок весит около 50 тонн, и вместе они создают форму, похожую на небольшое судно длиной около 16 метров и шириной около 5 метров.

Каменный корабль был заброшен на длительный период времени, но был восстановлен в 1979 году. С тех пор он стал популярным туристическим объектом и одним из символов региона.

В настоящее время каменный корабль Масуда находится на территории храма Шитицудо-дзи, который является центром буддизма Ситицудо на Шикоку. Каменный корабль включен в список Японского национального достояния и является важным культурным и историческим памятником Японии.

Каменный корабль Масуда является объектом интереса не только для туристов, но и для прочих исследователей. Он вызывает много вопросов о своем происхождении, использовании и технике строительства.

Существует несколько теорий о том, для чего был создан каменный корабль Масуда. Одна из гипотез гласит, что он был использован как место для проведения обрядов поклонения. Другая теория утверждает, что это был мемориальный памятник для какого-то важного человека. Есть также предположение, что каменный корабль мог быть использован как балласт для больших кораблей.

Техника строительства каменного корабля Масуда вызывает также много вопросов. Как было уже упомянуто, каменные блоки были скреплены вместе без использования клея или цемента. Считается, что строители использовали многие ловушки и канавки в камне, чтобы создать устойчивую и прочную структуру.

Корабль Масуда остается загадкой и предметом интереса для многих исследователей. Он является важным культурным и историческим памятником Японии, который привлекает туристов и ученых со всего мира.


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