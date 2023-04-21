Рупор тоталитарной пропаганды: Чего мы добились введением санкций
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Жестокая правда об антироссийских санкциях от главного экономиста Института международных финансов (IIF) Робина Брукса:
Импорт товаров в Россию в основном стабилен по сравнению с прошлым годом, в первую очередь из-за вмешательства Китая (на графике отмечен красным), импорт из которого замещает падающий импорт с Запада (отмечено синим). Все, чего мы добились введением санкций — это рост махинаций в глобальной торговле.
https://t.me/mig41/25792 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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