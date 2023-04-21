Верёвкины дети

Сразу три проверки назначены по факту гибели семерых подопечных психоневрологического интерната в Петербурге.

Проверки сегодня проводят прокуратура, следственный комитет и городские власти. По результатам, «в случае выявления нарушений», проверяющие обещают «незамедлительно принять меры». Однако петербургские специалисты, давно работающие с особенными детьми, уверены, что меры можно и нужно было принимать гораздо раньше, в том числе — самому руководству интерната.

Скандал в Петербурге разразился вечером 19 апреля. Спустя почти сутки после того, как учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», автор проекта «Регион заботы» Нюта Федермессер в ночь на 18 апреля выложила в Сеть видеообращение, в котором сказала о семи летальных исходах юных подопечных петербургского психоневрологического интерната № 10 за последние полтора года.

«Неделю назад, — напомнила она, — я просила руководство Петербурга обратить внимание на ситуацию в ПНИ № 10, которым руководит Иван Александрович Верёвкин, и перечислила имена детей, умерших там за последнее время. (Далее приводятся имена ушедших от нас детей, но из-за особой любви к нам правоохранительных органов мы не можем их привести, поскольку это можно будет трактовать как нарушение закона. — Ред.) Я сказала тогда, что есть еще один мальчик — Лёша Д. (сокращение. — Ред.), который станет следующим в этом списке, если ситуация не будет изменена».

«Лёша Д. не раз попадал в больницу, но последняя его госпитализация выглядела ужасно, — рассказывает Федермессер. — Сотрудники интерната привезли мальчика в Александровскую больницу, оставили в приемном покое и уехали. Врачи не сочли госпитализацию обоснованной, но не смогли отправить Лёшу обратно, потому что до интерната нельзя было дозвониться, и за мальчиком просто не присылали машину. Директор интерната Иван Александрович Верёвкин пренебрегает распоряжением [вице-премьера] Татьяны Голиковой об обязательном индивидуальном сопровождении тяжелых инвалидов при госпитализации. Лёша остался в больнице без надзора, подхватил внутрибольничную инфекцию, попал с этой инфекцией в реанимацию. Обеспечить ему индивидуальный пост могла благотворительная организация «Перспективы», но в нарушение требований федерального законодательства больница отказалась пустить волонтера в реанимацию».

И Федермессер, и сотрудники петербургских благотворительных организаций подчеркивают: одна из главных проблем в ПНИ — нехватка персонала на отделениях интенсивного ухода, где проживают самые слабые подопечные. За последние три года штат интернатов предельно сокращен, что сказывается на жизни и здоровье несчастных детей.

— Именно ПНИ № 10 регулярно обращался к нам с просьбами организовать сопровождение ребят в больницах, — рассказала в интервью «Новой» Светлана Мамонова, директор по внешним связям БО «Перспективы». — Но мы тоже ограничены в ресурсах и не всегда могли оперативно помочь. Нас очень удивляло чрезмерное количество госпитализаций из ПНИ № 10 за короткий срок. Все семь ребят, умерших за последние полтора года, побывали в больницах, причем без сопровождения сотрудников интерната. А подопечные ПНИ очень сильно эмоционально зависимы.

Больница для них — всегда стресс, испуг. У них нет голоса. Они не могут ничего попросить. Когда они едут в медицинский стационар без представителей, без помощи и поддержки, то остаются в полном одиночестве и погибают.

Свое обращение Федермессер адресовала председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, чиновникам Министерства труда и Министерства здравоохранения, а также председателю комитета по социальной политике Петербурга Елене Фидриковой. Причинами случившегося автор обращения также считает частые госпитализации детей в петербургские больницы без индивидуального сопровождения, крайнее истощение, недостаточный уход. Она требует разобраться в причинах серии смертей детей-сирот и наказать виновных.

«Разве директор интерната, опекун, Иван Александрович Верёвкин не виноват в этих смертях? Разве не он должен представлять интересы своих подопечных и бить в набат, если ему не хватает денег и сотрудников?»

— С нашей точки зрения, есть ошибка в действиях директора ПНИ № 10 как менеджера, который в непростых условиях, в которые поставлен интернат (не выделяется достаточного количества финансирования, персонала и пр.), все-таки оперируя определенными средствами, не смог определить приоритеты, не смог наладить систему в тех условиях, которые есть. Другие интернаты почему-то могут это делать, — в интервью «Новой» отметила Светлана Мамонова. — Но мы не истина в последней инстанции. Нужно разбираться в причинах. Очень хочется услышать проверяющие органы, которые сейчас подключились к этой истории. Нам очень важен вердикт: в чем причина смерти семи детей за такой короткий период?

СПРАВКА «НОВОЙ»

ПНИ № 10, рассчитанный на 1000 мест, уже не первый раз оказывается на плохом счету. Весной 2020 года, в течение трех месяцев в больницах Петербурга скончались 76 подопечных ПНИ № 10. Из них у 38 был подтвержден коронавирус.

19 апреля проверку по факту публикации в интернете видеообращения о нескольких случаях смерти постояльцев городского психоневрологического интерната № 10 начала прокуратура Петербурга.

— В ходе проверки будет оценено соблюдение должностными лицами психоневрологического интерната требований к условиям содержания подопечных, их социальному обслуживанию, своевременному оказанию им необходимой помощи и других положений законодательства. В случае выявления нарушений незамедлительно будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили «Новой» в пресс-службе городской прокуратуры.

Поздно вечером 19 апреля о начале доследственной проверки заявили в ГСУ СК РФ по Петербургу и Ленобласти. К утру 20 апреля о проведении собственной служебной проверки сообщили в городском комитете по социальной политике. До ее окончания чиновники решили воздержаться от комментариев. Также «Новой» не удалось получить комментарий директора ПНИ № 10 Ивана Верёвкина, который 19 апреля, в связи с началом разбирательства, экстренно вернулся из отпуска.

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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