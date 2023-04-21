Мнение: О новых повадках телефонных мошенников… Украина креативит?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
И опять у меня зазвонил телефон. ГУВД по Москве, бла-бла-бла, все дела. Целый «старший лейтенант полиции». Голос, правда, 40-летнего мужика и говор совсем не московский. Хотя по-хорошему, к сорокету нормальный полицейский уже должен иметь два просвета на погонах. Это как минимум.
Но, конечно, самое интересное было дальше.
После представления — ритуальные танцы:
— Сразу предупреждаю: наш разговор записывается и будет анализироваться в дальнейшем. Но Вы можете не беспокоиться, Вас ни в чём не подозревают. Вы проходите как потерпевший. Скажите, Вам знаком Кириченко Василий Андреевич?
— Знаком, — отвечаю, не моргнув глазом. — Вызывайте повесткой, я Вам всё про него расскажу. Но только под протокол.
— Какой повесткой? Вы разве что-то совершили? — собеседник немного поплыл, но всё ещё пытается вырулить на тему.
— Послушайте, «старший лейтенант», давайте прекратим эту бодягу. Просто скажите, чей Крым?
Пауза… И с чеканными интонациями, с какими обычно зачитывают текст по бумажке:
— Согласно Конституции Российской Федерации, #Крым является территорией Российской Федерации.
Разъединился… И перезванивать не стал.
Интересно, он пальцы скрещивал, когда зачитывал этот текст?
Но всё же «шиболет» остаётся верным. Не способен украинский мошенник даже в интересах дела назвать Крым российским. Ужом вертится, «креативит», формулировочки изобретает — но не может поступиться принципами.
Оно и к лучшему. А если задать вопрос посложнее — о том, чей #Херсон, например?
Провалится?
—
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
Смотреть комментарии → Комментариев нет