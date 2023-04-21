Мнение: О новых повадках телефонных мошенников… Украина креативит?

И опять у меня зазвонил телефон. ГУВД по Москве, бла-бла-бла, все дела. Целый «старший лейтенант полиции». Голос, правда, 40-летнего мужика и говор совсем не московский. Хотя по-хорошему, к сорокету нормальный полицейский уже должен иметь два просвета на погонах. Это как минимум.

Но, конечно, самое интересное было дальше.

После представления — ритуальные танцы:

— Сразу предупреждаю: наш разговор записывается и будет анализироваться в дальнейшем. Но Вы можете не беспокоиться, Вас ни в чём не подозревают. Вы проходите как потерпевший. Скажите, Вам знаком Кириченко Василий Андреевич?

— Знаком, — отвечаю, не моргнув глазом. — Вызывайте повесткой, я Вам всё про него расскажу. Но только под протокол.

— Какой повесткой? Вы разве что-то совершили? — собеседник немного поплыл, но всё ещё пытается вырулить на тему.

— Послушайте, «старший лейтенант», давайте прекратим эту бодягу. Просто скажите, чей Крым?

Пауза… И с чеканными интонациями, с какими обычно зачитывают текст по бумажке:

— Согласно Конституции Российской Федерации, #Крым является территорией Российской Федерации.

Разъединился… И перезванивать не стал.

Интересно, он пальцы скрещивал, когда зачитывал этот текст?

Но всё же «шиболет» остаётся верным. Не способен украинский мошенник даже в интересах дела назвать Крым российским. Ужом вертится, «креативит», формулировочки изобретает — но не может поступиться принципами.

Оно и к лучшему. А если задать вопрос посложнее — о том, чей #Херсон, например?

Провалится?

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