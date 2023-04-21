И горит, и хочет

Роману Ротенбергу остался один шаг до назначения главным тренером сборной РФ по хоккею.

Вот мы и дождались — Роман Борисович Ротенберг единогласным решением тренерского совета Федерации хоккея РФ назначен главным тренером сборной России-25. Это такая особая сборная, специально созданная под определенного тренера для определенных целей: развивать молодых игроков и популяризировать хоккей. Чтобы не забывали у нас про институт сборных в условиях международных санкций. Они нам бан, а мы им «вот вам!».

Новый главный тренер прокомментировал назначение предельно скромно: «Для меня это большая честь. Будучи маленьким мальчиком, не мог даже мечтать об этом. Делаю все возможное для Родины. Благодарю всех, кто проголосовал за меня». Представитель одного из самых могущественных российских провластных кланов был искренне рад.

Новость из разряда «так тоже можно?» затмила и финальную серию розыгрыша Кубка Гагарина, и начало плей-офф Кубка Стэнли.

Проницательные умы сразу поняли, что это не театр абсурда, а вполне просчитанный шаг на пути «наследника Боброва» к очередному назначению — срок контракта главного тренера национальной сборной Алексея Жамнова завершается в июне, продлевать соглашение не собираются, а другой достойной кандидатуры на замещение без пяти минут вакантной должности, кроме Ротенберга-младшего, у нас, похоже, не имеется.

Все формальности в данном случае были соблюдены.

Роман Ротенберг, успешный предприниматель и хоккейный функционер с 10-летним стажем, в первый же свой сезон в качестве главного тренера СКА привел команду к победе в регулярной части чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а в плей-офф прошел два раунда, уступив лишь в финале Западной конференции главному и принципиальному сопернику — ЦСКА. Какова роль молодого специалиста в успехах питерского клуба — неизвестно, но по заслугам и честь. Не боги горшки обжигают, и миллиардеры клюшку в руках держать умеют, да и пора возродить временно прерванную новомодную тенденцию: кто возглавляет СКА — тому прямая дорога в сборную.

А главное — и горит человек на работе, и хочет, как сказал про назначение один из членов тренерского совета, экс-главный тренер сборной РФ Владимир Крикунов.

Это не означает, что другие не хотят, но хотеть можно по-разному. Вот Роман Борисович хочет очень сильно, соответственно тренерский совет не мог этого не учесть.

В нем же, по Ротенбергу-младшему, «собраны наши легенды — люди, которые понимают, что такое тренерская профессия».

Вот полный список:

Борис Майоров, председатель,

Аркадий Ротенберг,

Владислав Третьяк,

Борис Михайлов,

Владимир Юрзинов,

Павел Буре,

Игорь Тузик,

Зинэтула Билялетдинов,

Алексей Кудашов,

Валерий Брагин,

Олег Браташ,

Владимир Крикунов,

Сергей Светлов.

Как не доверять синклиту, в составе которого сплошь уважаемые люди, одних только бывших главных тренеров сборной РФ шесть человек? Олимпийские чемпионы, хранители традиций, великие и неповторимые.

Кто выдвигал кандидатуру, сколько человек присутствовало непосредственно на заседании — об этом история умалчивает, но есть цитата от Третьяка: «Роман Борисович недавно работает тренером, но успел зарекомендовать себя как хороший специалист, умеющий развивать игроков».

Прямой мужик Крикунов выразил сомнение, что на пост главного тренера было много кандидатов: «А он горит, хочет, поэтому его и назначили единогласно. Пусть поработает, флаг ему в руки».

Председатель тренерского совета Борис Майоров подытожил: «У Романа Борисовича есть одно замечательное свойство — он беззаветно любит хоккей, предан ему и готов работать с утра до ночи. Поэтому другие кандидатуры не обсуждались. Лично я считаю, что в данной ситуации это хороший выбор».

Полагаю, что Аркадий Романович Ротенберг не возражал против назначения племянника, равно как и Валерий Брагин — непосредственный подчиненный Романа Ротенберга по тренерскому штабу СКА.

Некоторая неловкость все-таки чувствовалась, поэтому сам виновник торжества, больше всего пекущийся о сохранении традиций, объяснил ситуацию просто: «Вы же знаете, что в советское время главный тренер сборной назначался именно по итогам гладкого чемпионата». Должен разочаровать Романа Борисовича — «по итогам чемпионата» ни Аркадия Чернышева, ни Анатолия Тарасова, ни Всеволода Боброва, ни Бориса Кулагина, ни Виктора Тихонова не назначали. Должность была слишком серьезная, чтобы назначение зависело от одного-двух факторов. А снимать могли и успешных, как того же великого Боброва после выигранного чемпионата мира-1974. Но это так, к слову.

Роман Борисович Ротенберг, помимо высоких должностей в иерархии отечественного хоккея, ныне еще и самое медийное его лицо. Слушать его — одно удовольствие, вот и сейчас в интервью «Матч ТВ» он успел наговорить достаточно для того, чтобы по достоинству оценить его ошеломительный взлет.

Вот что он говорил про трудные детские годы занятия хоккеем в Финляндии: «Чтобы пробиться наверх, в каждом матче нужно было забивать по четыре-пять голов. Я так и делал. Это было непросто — идти наверх, пробиваться в звезды».

О любви к игре: «Я жил хоккеем с пеленок. И живу до сих пор».

О своем новом роде деятельности: «Это круглосуточный труд, а победы добываются потом и кровью».

И ближе к теме — о том, чем он мотивирует своих подопечных, которые уже настроились на отпуск: «Я им сказал: пока подождите. Важно быть патриотом и сыграть за сборную». «Нам сейчас нужно всем собраться, показать свой лучший хоккей. И сыграть так, чтобы показать всем, что мы и сейчас — сборная номер один в мире». «Мы всем подарим замечательный праздник хоккея. Проведем свой собственный чемпионат мира. Не просто так ведь будут именно девять матчей. А обычно на чемпионатах мира — десять игр. И мы тоже уложились в две недели».

С чемпионатом мира, да и с пеленками и звездным путем Роман Борисович несколько погорячился, но это вроде как мелочи. Если хоккейную Россию никуда не пускают и ни с кем не дают играть — а Международная федерация хоккея уже продлила санкции и на следующий год — значит, требовалось искать обходные пути и нестандартные решения. Нашли и тренера, и формат — обкатка начнется в самое ближайшее время, когда

сборная России-25 отправится в турне по городам РФ и двум близлежащим столицам, во время которого она девять раз встретится со сборной Белоруссии и один раз — со сборной Казахстана. Это и называется «собственный чемпионат мира»,

призванный стать праздником для любителей хоккея Челябинска, Астаны, Красноярска, Тулы и Минска.

Пока в расширенном составе сборной, которая отправится в майское турне, 22 человека из питерского СКА и 14 из других клубов, — естественно, помимо участников финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом», которая продолжается.

В составе есть и возрастные хоккеисты, никак не подходящие под категорию «до 25 лет», но этому тоже нашлось объяснение: 25 — это средний возраст команды.

Проще говоря, это будет просто сборная РФ без игроков «Ак Барса» и ЦСКА, что является еще одним намеком на ближайшее будущее, которое ждет нашего нового избранника Фортуны.

И не стоит обращать внимания на злопыхателей, которые назвали предстоящие хоккейные баталии суперсерией «Красная машина» против «Картофельного монстра», новое назначение прокомментировали «Был хоккей игрой, а стал игрушкой», а к авторам происходящего вокруг некогда любимой игры шабаша обратились так: «Вы что творите, мать вашу?!»

Нет, куда оптимистичнее послушать наследника великих традиций, который принял эстафету непосредственно от тех, кто эти традиции и воплощал: «Я верю, что мы на пути к большим победам на чемпионатах мира и Олимпиадах. А кто будет работать дальше — ответственное решение примет тренерский совет ФХР, который я благодарю за доверие».

Занавес.

Владимир Мозговой,

обозреватель «Новой»

—