Мнение: О чуде в Белгороде… Воронежу — приготовиться?

По легенде, один острый на язык провинциальный мундеп, узнав о бюджетных ассигнованиях на восстановление Цхинвала после «Спецоперации 08-08-08», обратился российскому руководству с просьбой начать бомбить Воронеж. Мол, только тогда получится привести в порядок городские дома и улицы. Это, конечно, байка. Но в каждой шутке есть лишь доля шутки. А остальное — как повезёт.

Так что теперь совсем не до шуток стало жителям Белгорода.

Накануне вечером страшный взрыв потряс город, вроде бы привыкший к украинским обстрелам. Удар пришёлся на пересечение проспекта Ватутина и улицы Губкина, где образовалась 20-метровая воронка, а сила его была такова, что взрывной волной одну из припаркованных неподалёку машин забросило на крышу рядом стоящего магазина «Пятёрочка». Кроме того, были повреждены четыре квартиры в ближайшем к месту происшествия доме на улице Шаландина. Пострадали два человека. Одна женщина получила черепно-мозговую травму, вторая отделалась ссадинами. Лишь чудом жертв и разрушений не оказалось больше.

Разумеется, первой появилась версия, что очередной украинский «Стриж», снаряженный тяжёлой фугасной авиабомбой, не долетел до цели. Которой назвали электроподстанцию Белгорода, находящуюся очень близко от места прилёта. И даже причину взрыва «установили»: мол, украинские техники не рассчитали, навесив на БПЛА слишком тяжёлый боеприпас, который и вызвал крушение. Но всё оказалось ещё хуже.

По сообщению Минобороны РФ, «при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС России над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса». Проще говоря, лётчик «уронил» бомбу на более чем 300-тысячный город. «В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет, проводится расследование», — добавили в ведомстве.

Вероятно, компетентные органы более-менее быстро установят, стала ли причиной инцидента неисправность техники, либо опять подвёл «человеческий фактор». Не факт, правда, что о выводах сообщат общественности. Но уже и так ясно, что в числе причин «нештатного схода» — колоссальный стресс, в котором находятся как военные, так и гражданские с 24.02.2022. Который лишь нарастает последние месяцы. И пока источник его устранить не удаётся.

Из чего вытекает логичный вывод, что подобные #происшествия могут повториться. И не только на Белгородчине. Выходит, мем про Воронеж тоже рискует оказаться совсем не шуткой?

А кому ещё приготовиться?

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