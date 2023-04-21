 

Мнение: О чуде в Белгороде… Воронежу — приготовиться?

21.04.2023, 2:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По легенде, один острый на язык провинциальный мундеп, узнав о бюджетных ассигнованиях на восстановление Цхинвала после «Спецоперации 08-08-08», обратился российскому руководству с просьбой начать бомбить Воронеж. Мол, только тогда получится привести в порядок городские дома и улицы. Это, конечно, байка. Но в каждой шутке есть лишь доля шутки. А остальное — как повезёт.

Так что теперь совсем не до шуток стало жителям Белгорода.

Накануне вечером страшный взрыв потряс город, вроде бы привыкший к украинским обстрелам. Удар пришёлся на пересечение проспекта Ватутина и улицы Губкина, где образовалась 20-метровая воронка, а сила его была такова, что взрывной волной одну из припаркованных неподалёку машин забросило на крышу рядом стоящего магазина «Пятёрочка». Кроме того, были повреждены четыре квартиры в ближайшем к месту происшествия доме на улице Шаландина. Пострадали два человека. Одна женщина получила черепно-мозговую травму, вторая отделалась ссадинами. Лишь чудом жертв и разрушений не оказалось больше.

Разумеется, первой появилась версия, что очередной украинский «Стриж», снаряженный тяжёлой фугасной авиабомбой, не долетел до цели. Которой назвали электроподстанцию Белгорода, находящуюся очень близко от места прилёта. И даже причину взрыва «установили»: мол, украинские техники не рассчитали, навесив на БПЛА слишком тяжёлый боеприпас, который и вызвал крушение. Но всё оказалось ещё хуже.

По сообщению Минобороны РФ, «при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС России над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса». Проще говоря, лётчик «уронил» бомбу на более чем 300-тысячный город. «В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет, проводится расследование», — добавили в ведомстве.

Вероятно, компетентные органы более-менее быстро установят, стала ли причиной инцидента неисправность техники, либо опять подвёл «человеческий фактор». Не факт, правда, что о выводах сообщат общественности. Но уже и так ясно, что в числе причин «нештатного схода» — колоссальный стресс, в котором находятся как военные, так и гражданские с 24.02.2022. Который лишь нарастает последние месяцы. И пока источник его устранить не удаётся.

Из чего вытекает логичный вывод, что подобные #происшествия могут повториться. И не только на Белгородчине. Выходит, мем про Воронеж тоже рискует оказаться совсем не шуткой?

А кому ещё приготовиться?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08.20 / Ваканда навсегда: Барак Обама, Роберт Дауни младший и другие звезды вспоминают исполнителя роли Черной Пантеры Чедвика Боузмана

06.03.23 / “Будьте моим мужем”: как сегодня выглядит дом из советской кинокомедии

08.06.21 / Как использовать арбуз для красивой кожи лица: 4 простых рецепта масок

25.08.21 / Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс: реакция Мика Джаггера, Элтона Джона, Пола Маккартни и других

23.10.22 / Нам нужны уверенные в себе, готовые воевать – повар Путина Пригожин вербует заключенный на войну

25.01.23 / Фантазийная толстовка и двухцветное платье: украшаем серые будни простыми, но изысканными образами

05.12.22 / Отслеживать частоту сердечных сокращений: 5 способов удвоить сжигание жира во время кардиотренировки

17.10.22 / Мобилизационный пункт в Театре Виктюка закроется в связи с завершением частичной мобилизации

17.12.21 / Мнение: О путинских присных… Они и правда «уху… ели»? Или – он?

24.02.23 / Собянин: В Москве за 12 лет отреставрировано более двух тысяч памятников архитектуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика