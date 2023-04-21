Рупор тоталитарной пропаганды: Прилет в Белгороде
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В Белгороде что-то крупное прилетело.
На перекрестке образовалась воронка после взрыва (до 20 метров).
Повреждено несколько машин (одну закинуло на крышу "Пяторочки"), в ближайших домах выбило стекла.
По предварительным данным ранение получил 1 человек.
Вероятно, была попытка нанести удар по городской подстанции. Тип боеприпаса пока не установлен – возможно "Стриж".
Фото и видео из Белгорода:
https://t.me/boris_rozhin/83481
https://t.me/boris_rozhin/83484
https://t.me/boris_rozhin/83485
https://t.me/boris_rozhin/83492
https://t.me/boris_rozhin/83493
https://t.me/boris_rozhin/83497
МО РФ сообщило, что причиной взрыва в Белгороде стал нештатный сброс авиационного боеприпаса с самолета Су-34. Грубо говоря оторвалась авиабомба.Проводится расследование причин ЧП.
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Источник: Colonel Cassad
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