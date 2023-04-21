Рупор тоталитарной пропаганды: Прилет в Белгороде

В Белгороде что-то крупное прилетело.

На перекрестке образовалась воронка после взрыва (до 20 метров).

Повреждено несколько машин (одну закинуло на крышу "Пяторочки"), в ближайших домах выбило стекла.

По предварительным данным ранение получил 1 человек.

Вероятно, была попытка нанести удар по городской подстанции. Тип боеприпаса пока не установлен – возможно "Стриж".

Фото и видео из Белгорода:

https://t.me/boris_rozhin/83481

https://t.me/boris_rozhin/83484

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МО РФ сообщило, что причиной взрыва в Белгороде стал нештатный сброс авиационного боеприпаса с самолета Су-34. Грубо говоря оторвалась авиабомба.Проводится расследование причин ЧП.

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