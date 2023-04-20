Скандалы: «Их там нет – я проверял»: Пригожин прокомментировал информацию про ботов в голосовании за отставку Беглова

Всего за четыре дня за отставку губернатора Петербурга Александра Беглова высказался миллион человек — 77% от общего числа респондентов

Ход голосования по петиции движения «Город Перемен» прокомментировал Евгений Пригожин. Предприниматель сравнил эти результаты с показателями Беглова на губернаторских выборах. В 2019 году нынешний градоначальник собрал 734 903 голоса, что контрастирует с текущей ситуацией.

«Уйдет ли он? Честный человек в такой ситуации пишет заявление об отставке», — подчеркнул Пригожин.

Бизнесмен также высказался о заявлениях, в которых результаты петиции связывают с ботами. Он заверил, что все проверил и роботов в голосовании нет.

«Просто люди в Петербурге настолько плохо относятся к губернатору Беглову, что они готовы хоть черта съесть, лишь бы Беглов поскорее ушел», — добавил предприниматель.

Происходящее в Петербурге Евгений Пригожин охарактеризовал композицией певца Сергея Шнурова. Речь идет о песне под названием «Полный трындец (в название внесено изменения – прим. ред)», которую артист написал еще 10-15 лет назад.

Петр Каменский