С рукавом 3/4, из поплина и «карандаш»: десять легких и стильных платьев для офиса

Когда дело доходит до деловых повседневных платьев для работы, то единственное о чем нужно помнить, так это о том, что наряд обязательно должен быть максимально удобным.

Кроме того, важно учитывать то, что платье должно соответствовать деловому дресс-коду. Вот несколько идеальных деловых нарядов для работы, которые точно не оставят равнодушным ни одну женщину и которые всегда в моде.

Платье-рубашка (главное фото)

Ничто не может быть настолько знаковым, как ношение платья-рубашки на работу. Это самый настоящий тренд 60-х годов.

Такой наряд может быть асимметричным, плиссированным или же ребристым. Такие платья-рубашки просто идеально подходят для офиса.

Можно носить их в течение всего дня, так как они необычайно удобные и выглядят несколько формально. Это отличный вариант делового платья, которое также подойдет для повседневной носки.

Деловое повседневное платье миди

В офис лучше всего надеть что-то более формальное и при этом удобное. Все это по причине того, что придется сидеть в течение длительного времени. Именно поэтому, платье длины миди станет просто идеальным вариантом для любой женщины. Такие эффектные наряды помогут продемонстрировать безупречный стиль.

В итоге получится достаточно формальный образ, но при этом можно будет чувствовать себя комфортно в течение всего дня. Есть множество различных вариантов относительно того, как можно стилизовать деловое платье.

Деловое повседневное платье с запахом

Такое платье было частью женского гардероба на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 30-х и 40-х годов.

Платье с запахом является идеальным вариантом для создания делового стиля, который также подойдет и для повседневной носки.

Есть множество вариантов нарядов с запахом, которые можно носить в офис. Отлично смотрятся шелковые, вязаные и даже хлопковые модели. Они станут хорошим вариантом для создания офисного делового стиля.

Вязаное платье

Когда на улице становится достаточно прохладно, то такой вариант платья станет идеальным решением. Трикотажное платье не только выглядит красиво, но и помогает создать действительно фантастический и яркий образ.

Есть множество различных вариантов таких нарядов и можно подобрать то, что больше всего нравится по фасону и длине.

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Как только поймете то, какой именно фасон вязаного платья нужен, утренняя подготовка к работе будет занимать намного меньше времени, чем обычно.

Деловое повседневное платье с поясом

Платье в деловом стиле с поясом выглядит не только очень привлекательно, но и помогает подчеркнуть красивую фигуру.

Кроме того, такой наряд поможет придать дополнительную уверенность в себе и выглядеть просто роскошно и очень элегантно.

Платье из поплина

Это просто отличный вариант для зимнего сезона. В таком платье можно чувствовать себя максимально комфортно и при этом выглядеть стильно и притягательно.

Поплиновое платье идеально подходит для ношения зимой. Оно представляет собой красивый структурированный наряд из плотного и теплого материала. В холодное время года можно будет чувствовать себя тепло и уютно.

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Платье-футляр

Что касается платья-футляр, то его можно носить в совершенно любое время года. Это отличный вариант для создания офисного стиля.

Это формальный наряд, который идеально подойдет для создания делового образа. Поскольку платье-футляр может быть совершенно различных фасонов и цветов, то в нем всегда можно выглядеть действительно потрясающе.

Облегающее платье-карандаш

Это отличный наряд, в котором можно чувствовать себя максимально комфортно. Платье-карандаш облегает тело так, как вторая кожа.

Такой наряд просто идеально подходит как для формальных мероприятий, так и для работы в офисе.

Облегающее платье-карандаш выполнено из полиэстера и спандекса, именно поэтому, оно нисколько не будет ограничивать движения.

Платье А-силуэта с рукавами 3/4

Это просто идеальный вариант наряда, который можно носить на протяжении всего года.

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Независимо от месяца и времени года этот тип платья подходит просто идеально и выглядит действительно фантастически. Такой наряд смотрится интересно сам по себе и его совсем не нужно комбинировать с большим количеством аксессуаров. В любом случае всегда можно выглядеть действительно восхитительно.

Платье-майка

Летом совершенно невозможно носить наряд с рукавами, даже если они будут 3/4. Именно поэтому, если проживаете в местности с жаркими климатом, то отличным вариантом станет платье-майка без рукавов.

Летом такое наряды позволят чувствовать себя максимально комфортно и подарят массу удовольствия. Однако, стоит помнить, что такое платье совершенно не подходит для зимы. Когда на улице прохладно, то можно сочетать этот наряд вместе с красивым блейзером. Это отличный вариант как доя официального мероприятия, так и для неформальной встречи.

Если ищите для себя самое лучшее деловое платье, которое будет выглядеть красиво и стильно, но при этом непринужденно, то эти варианты нарядов идеально впишутся в гардероб совершенно каждой женщины.

Такие модели нарядов актуальны на протяжении длительного времени и просто идеально подойдут для работы.