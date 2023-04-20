Текстурированная пикси, френч-боб и микси: короткие стрижки – удобные и не требующие особого ухода

Некоторые люди с удовольствием тратят целый час на ежедневную укладку волос, а у других просто не хватает времени или сил, чтобы так долго возиться со своей прической. Если вы относитесь к числу последних, вам стоит обратить внимание на короткие прически, которые не требуют долгой укладки и ухода. В этой статье мы сделали лучшую подборку коротких стрижек, которые не требуют ухода.

Текстурированная стрижка пикси

Если вы хотите придать естественность своим кудрявым или волнистым волосам, текстурированная пикси – это отличный вариант стрижки, который практически не требует укладки. Вы можете уложить ее назад или нанести средство для увеличения объема и подсушить феном для дополнительного эффекта.

Базовая пикси

Базовая стрижка пикси, по сути, самая простая в укладке, потому что все волосы подстригаются примерно на одну и ту же длину и укладываются по направлению роста волос. Вы можете просто вымыть волосы, нанести на них стайлинговый крем или помаду для укладки. Укладка феном в данном случае вам не потребуется.

Суперкороткая стрижка пикси

Суперкороткая стрижка пикси – отличный вариант для тех, кто вообще не хочет укладывать волосы. Это идеальная прическа, которая не требует значительных усилий для укладки. Суперкороткая пикси – это идеальная стрижка для тех, кто не желает посвящать своим волосам много времени.

Французский боб

Одна из самых модных и известных женских стрижек – это французский боб. Она отлично подходит для девушек с хорошим вкусом, которые стремятся выглядеть стильно. Эта стрижка создает непринужденный образ и напоминает о жительницах Парижа.

Стрижка короткая, с прямой филированной челкой, которая лишь слегка опускается на брови. Концы волос подкручиваются, что придает прическе естественный и немного небрежный вид.

Удлиненное каре

Сегодня длинное каре стало классической стрижкой. Благодаря своим плавным линиям и средней длине она подходит для большинства типажей девушек. Каре – отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно и привлекательно, придерживаясь последних модных тенденций. Равные срезы, выполненные под углом или на одном уровне, являются характерными особенностями этой стрижки.

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Микси

Если вы любитель коротких стрижек с объемом, то стилисты представляют вам новую интересную прическу, которая уже стала очень популярной на модных показах и среди звездных персон. Это милая и игривая стрижка под названием микси.

Эта стрижка сочетает в себе две современные прически – маллет и пикси. Сзади пряди стрижки микси длиннее, а спереди – короче, как у пикси. Длина стрижки зависит от вашего желания и фантазии. Филированные локоны придают образу свежести и облегчают укладку. Для фиксации формы вам потребуется всего лишь немного геля.

Гладкий низкий пучок

Простой гладкий пучок – это легкий шикарный образ для обладательниц волос длиной до плеч, который практически не требует времени на укладку. Если у вас средние или длинные, а также прямые или вьющиеся волосы, длинная шея и вы предпочитаете собирать волосы и оставлять лицо открытым, то низкий пучок будет прекрасно смотреться на вас. Однако если вы предпочитаете прически, в которых пряди закрывают часть лица, у вас короткая шея или треугольная форма лица, то лучше воздержаться от этой прически, так как низкий пучок может сделать визуально тяжелее нижнюю часть лица.

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Короткая пикси

Пикси – это модная стрижка для коротких и средних волос, которая придает им объем и часто оставляет уши открытыми. Она имеет минимальную длину сзади и по бокам, но удлиненную макушку и челку, что делает ее очень стильной и современной. Короткая стрижка пикси идеально подходит для тех, кто хочет кардинальных перемен с минимальными усилиями по укладке.

Стрижка шегги

Парикмахеры знакомы со стрижкой шегги уже более 40 лет, но она не устарела и продолжает оставаться модной. Эта прическа выглядит очень современно, и популярность ее только растет. Нельзя считать, что шегги означает неаккуратность. Наоборот, эта прическа может выглядеть очень изысканно.

Укороченный боб

Боб – одна из самых популярных женских причесок, которую выбирают не только молодые девушки, но и женщины более зрелого возраста. Эта стрижка универсальна и подходит для любого типа внешности и различных текстур волос. Существует много вариантов укороченного боба, которые зависят от стиля укладки и наличия или отсутствия челки, которая может быть разной формы – асимметричной, косой или прямой.