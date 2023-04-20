«Надо потерпеть, и мы своего добьемся»

Алексей Навальный по видеосвязи из колонии поговорил с Лилией Чанышевой. Посмотрите, как это было.

Кировский районный суд Уфы вызвал Алексея Навального в качестве свидетеля защиты по делу Лилии Чанышевой.

Перед началом заседания оппозиционер смог несколько минут поговорить с бывшей главой своего штаба* в Уфе, которой грозит до 18 лет лишения свободы по обвинению в руководстве экстремистской организацией.

Запись разговора «Эху» передал адвокат Чанышевой Рамиль Гизатуллин.

«На самом деле я тебе хочу сказать, что ты просто кремень. То есть я в тебе не сомневался никогда ни на одну секунду, но то, как ты себя ведёшь, это просто супер. Я ужасно рад, что я вообще с тобой знаком», — сказал Навальный.

Политик отверг все обвинения в адрес экс-главы его уфимского штаба* и добавил, что жители Башкортостана должны гордиться ей.

Лилию Чанышеву задержали и отправили в СИЗО в ноябре 2021 года. Первое заседание по ее делу состоялось 14 марта, ей вменяют сразу три статьи:

создание экстремистского сообщества с использованием служебного положения,

публичные призывы к экстремизму

участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Сам Навальный сейчас находится во владимирской ИК-6. На прошлой неделе стало известно, что его в тринадцатый раз водворили в ШИЗО.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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