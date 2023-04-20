Крымский парк львов «Тайган» реновируют в Панда-парк имени товарища Си

В последний визит китайского лидера в Москву в марте 2023 года за скобками остался вопрос культурного обмена редкими видами животных.

Однако оказалось, что решения на этот счёт всё же принимались: в России появится национальный панда-парк, который получит имя Си Цзиньпина.

Китайская сторона предложила строить объект в Крыму из-за климата, который подходит для размещения панд и засевания обширных площадей бамбуком. Глава региона предложил задействовать знаменитый парк львов «Тайган», владелец которого Олег Зубков давно мечтал о пандах. Из бюджета будут вскоре выделены несколько миллиардов, требующихся на оформление документов, перевозку животных и добровольную передачу прав собственности на территорию Китайской Народной Республике.

Территория парка «Тайган» равна 32 гектарам, из которых примерно 20 отведено под сафари-парк львов, а остальные — под стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк. В парке свободно проживают 60 львов, включая редких белых львов, которые получат новый дом в Тяньшанском заповеднике диких животных

на около г. Урумчи.

Сделку планируется осуществить по курсу 5 львов за 1 панду. Высвободившаяся территория будет засеяна быстрорастущим бамбуком.

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