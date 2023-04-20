Продеус, иммунолог: Новый коронавирус поражает глаза

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20.04.2023, 12:20, Разное
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Новый вариант коронавируса “arcturus”, по словам иммунолога Андрея Продеуса, вызывает поражение слизистой оболочки глаза.

В своем интервью доктор Продеус заявил, что покраснение глаз и другие симптомы, похожие на конъюнктивит, могут указывать на заражение “арктуром”. В РФ обнаружен новый субштамм коронавируса. Ученые допускают, что этот высоковирулентный вариант, скорее всего, станет доминирующим из-за своей вирулентности.

Это вариант вируса омикрон, который совсем недавно появился в России. Андрей Продеус, российский эксперт по “арктуру”, сказал, что, по сообщениям индийцев, вирус поражает слизистую оболочку глаз.

В беседе с “ОСН” иммунолог также отметил, что признаки коронавирусной инфекции можно принять за поллиноз. Это говорит о том, что нужно быть предельно внимательным к своему здоровью. Инфекция COVID-19 поражает не только глаза. Она также вызывает другие симптомы, похожие на атипичную пневмонию.MedikForum.ru ранее писал о признаках, которые могут указывать на заражение новым вариантом коронавируса “арктур”.


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