Министр внутренних дел Израиля объявлен во всероссийский розыск за отказ вернуть Пугачёву

Глава МВД Израиля Арье Дери объявлен во всероссийский розыск в связи с его последовательными отказами вернуть обратно Аллу Пугачёву и других лиц, чья позиция считается в России «неудовлетворительной».

Как стало известно накануне, российская сторона отправляла не менее 12 запросов о возвращении ей беглых артистов и журналистов, однако ни один из них не был удовлетворён. В Москве сочли это «откровенно недружественным и хамским шагом».

Теперь фотографии израильского министра будут расклеены по всей России. Граждан, которые имеют информацию о местонахождении разыскиваемого преступника, просят сообщить её властям. При возникновении оперативной информации о пребывании Арье Дери за пределами РФ, будет поставлен вопрос про его объявление в международный розыск.

—