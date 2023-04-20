Министр внутренних дел Израиля объявлен во всероссийский розыск за отказ вернуть Пугачёву
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Глава МВД Израиля Арье Дери объявлен во всероссийский розыск в связи с его последовательными отказами вернуть обратно Аллу Пугачёву и других лиц, чья позиция считается в России «неудовлетворительной».
Как стало известно накануне, российская сторона отправляла не менее 12 запросов о возвращении ей беглых артистов и журналистов, однако ни один из них не был удовлетворён. В Москве сочли это «откровенно недружественным и хамским шагом».
Теперь фотографии израильского министра будут расклеены по всей России. Граждан, которые имеют информацию о местонахождении разыскиваемого преступника, просят сообщить её властям. При возникновении оперативной информации о пребывании Арье Дери за пределами РФ, будет поставлен вопрос про его объявление в международный розыск.
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