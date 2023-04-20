 

Как избавиться от родового проклятия: объяснила шаманка

20.04.2023, 10:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Родовое проклятие может проявиться не сразу, а через одно или несколько поколений. В то же время его очень важно отличать от порчи, которое негативно сказывается на жизни одного конкретного человека. Первое же способно нанести вред всему роду: бабушкам и дедушкам, родителям, детям и внукам.

По словам шамана Елены Батыр, родовое проклятие – явление очень редкое, однако его можно распознать, а самое главное, от него можно избавиться. В интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня” мистик объяснила, как это сделать.

К примеру, если один человек родился с серьезным недугом, который проявляется и у его потомков или наблюдался у предков, то можно считать, что на данную семью наложено родовое проклятие, уверена шаманка. Однако даже после распознавания сразу избавиться от темных чар не получится.

По словам мистика, родовое проклятие придется отмаливать. Она подчеркнула, что негативная энергия может проявиться не сразу, а растянуться на века, поэтому отмолить его порой не получается и за несколько поколений.

Ранее “Дни.ру” рассказывали, как определить, что ваше жилья проклято. На “нехорошую квартиру” могут указать минимум шесть знаков: от завядших комнатных растений до утечки финансов из семьи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02.22 / Лукашенко назвал условие для признания Крыма и Южной Осетии

05.07.22 / В Латвии открыли первую котельную, работающую на книгах русских писателей

12.02.23 / Валиева сравнила Загитову и Медведеву

31.12.21 / Азиза перед Новым годом попрощалась с мечтой стать матерью

08.01.23 / Прозрел, но не совсем – Личное мнение

26.10.21 / В Анголе ученые изучают мальчика, который мог родиться от обезьяны

15.03.22 / Астроном заметил астероид за два часа до столкновения с Землей

05.02.21 / «Зачем вам бензин, когда есть автомобили Tesla?» – Михаил Дегтярёв

24.01.23 / “Глобальные перемены на Земле” – к планете летит судьбоносная комета

28.11.22 / “Спихнул мать в дурку”: измученный сын сообщил о госпитализации Светличной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика