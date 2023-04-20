 

Плохой запах мочи может быть вызван инфекциями и диабетом 2 типа

20.04.2023, 9:39, Разное
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Возможно, на запах мочи влияют продукты или лекарства, которые употребляет человек, но он также может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. The Sun попросил врачей из NHS объяснить, что может вызывать неприятный запах мочи.

Врачи сказали, что если моча темно-желтого цвета и имеет сильный запах, то организм может быть обезвожен. Другими признаками являются жажда, сухость во рту и менее частое мочеиспускание.

Моча, которая пахнет сладко или имеет запах, похожий на аммиак, может быть признаком инфекции. Моча может стать темной и мутной, или при мочеиспускании возникает чувство жжения. Мочеиспускание может стать более частым и внезапным.

При мочеиспускании ощущается запах дрожжей. Вы также можете испытывать выделения с запахом дрожжей, дискомфорт во время секса и мочеиспускания или раздражение в паху.

Моча с неприятным запахом может указывать на инфекцию, передающуюся половым путем (ИППП), например, хламидиоз или трихомониаз. Другие признаки инфекции включают выделения из половых органов, зуд, сыпь и волдыри.

На диабет 2 типа может указывать моча с фруктовым запахом и частые походы в туалет (особенно поздно ночью), а также чувство постоянной жажды. Симптомами также являются непроизвольная потеря веса и повышенная утомляемость.

Если человек заметил, что моча неприятно пахнет, необходимо записаться на прием к врачу. Позыв к мочеиспусканию внезапный, возникает чаще, чем обычно, или ночью, жжение или боль при мочеиспускании, мутность мочи – это повод обратиться к специалистам.


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