Разберемся без тренера: лучшие упражнения на тренажерах для стройной фигуры

Тренировки с отягощениями — это очень эффективный способ уменьшить количество жира и нарастить мышечную массу. Из-за ускорения метаболизма, удается сжигать больше калорий в состоянии покоя. Традиционные силовые тренажеры – это гантели и штанги. Некоторые не могут использовать их в своих тренировках из-за травм или дискомфорта.

Но, если выбирать между тренировками на тренажерах или полным отказом от спортзала, выбирайте всегда первое. Ниже приведен список из шести различных тренировок на тренажерах, которые вы можете использовать для похудения всего тела.

Тренировка 1

Эта тренировка задействует ваши ноги, широчайшие мышцы, спину и грудь. Используются стандартные тренажеры. Сосредоточьтесь на связи между мозгом и мышцами и постарайтесь как можно тщательнее поработать с мышцами. Выполните следующие упражнения:

жим ногами сидя; тяга верхнего блока широким хватом; жим от груди в тренажере; тяга сидя; сгибание ног.

Тренировка 2

Эта тренировка подразумевает использование тросовых тренажеров для каждого упражнения. Они обеспечивают немного большую нестабильность, чем тренажеры с фиксированным диапазоном движений. Они также дают постоянное напряжение во всем диапазоне движения, предлагая более равномерную мышечную стимуляцию на протяжении всей тренировки. Кроме того, угол сопротивления тросов не направлен прямо вниз, в отличие от свободных весов. Данная тренировка включает следующие упражнения:

присед на блок-машине с канатом; грудной жим; разгибания на трицепс; сгибание рук; махи назад согнутой ногой.

Тренировка 3

В этой тренировке используется машина Смита, которая представляет собой штангу, прикрепленную к фиксированной дорожке, которая позволяет ей двигаться вверх и вниз, но предотвращает боковое, переднее или заднее движение штанги. Это делает сам тренажер более безопасным для спортсменов, которым требуется хорошая проработка мышц, но нет опыта безопасно выполнять подъемы штанги. Следующие упржнения выполняются в машине Смита:

приседания; жим лежа на наклонной скамье; тяга в наклоне; жим от плеч.

Тренировка 4

Эта тренировка сочетает в себе несколько типов тренажеров для комплексной проработки всего тела. В практических целях она избавляет от необходимости долгое время занимать только один тренажер, что может раздражать других посетителей зала, которые могут захотеть позаниматься. Итак, тренировка включает в себя:

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Тренировка 5

В эту тренировку входят подтягивания. Если вы можете выполнять обычные подтягивания, вам не нужен специальный тренажер для подтягиваний. В целом, в этой тренировке большое внимание уделяется рукам и плечам, но она также включает в себя приседания для проработки нижней части тела.

гакк-приседания; подтягивание обратным хватом; жим от плеча; сгибание рук; разгибание на трицепс.

Тренировка 6

Последняя тренировка для похудения — это тренировка с тросом, которая в значительной степени использует мышцы спины и рук. Сгибание ног сидя также дает нагрузку на нижнюю часть тела. Итак, сделайте следующие упражнения:

сгибание ног сидя; тяг нижнего блока; сведение рук в тросовом тренажере; тяга к лицу; сгибание рук на бицепс на нижнем блоке.

Перечисленные упражнения весьма эффективны для проработки всего тела и улучшения фигуры.