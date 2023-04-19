“Чай с молоком”: как получить трендовый оттенок сезона на волосах и особенности ухода
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К лету 2023 года блондинки меняют свой цвет волос на оттенок “чай с молоком”, который сейчас в тренде. Это настоящий цвет лета, который подходит к любому оттенку кожи. Он имеет слегка перламутровый тон, что отличает его от ледяной платины.
Оттенок “чай с молоком”
Этот оттенок относится к пепельному блонду, но не следует путать его в с ледяной платиной. Он темнее, имеет более мягкий розоватый оттенок, а также более универсальный.
“Чай с молоком” подходит в качестве сплошного цвета, а также для мелирования, омбре и балаяж.
Этот светлый оттенок является пепельным и довольно холодным. Его можно отрегулировать, чтобы он подходил к разным оттенкам кожи.
Как получить такой оттенок
Для начала волосы необходимо осветлить, чтобы получить кремовый оттенок. Для этого лучше посетить парикмахера, особенно если волосы имеют изначально темный цвет. В салоне следует попросить покрасить волосы в средний пепельный блонд и показать фотографию именно того оттенка, который нужен.
Если осветление волос будет проходить в домашних условиях, нужно действовать строго по инструкции, которая прилагается к осветляющему продукту, и проявлять осторожность, чтобы не допустить повреждений.
После того как волосы будут осветлены, нужно создать идеальный оттенка “чая с молоком”.
Можно использовать перманентный или полуперманентный краситель в зависимости от индивидуальных потребностей. Жемчуг и пепел — по этим словам нужно искать красящее средство.
Важно не перекрасить волосы, так как это может сделать цвет несколько тусклым и грязным.
Как ухаживать
Обесцвеченным и окрашенным волосы всегда требуются дополнительные средства по уходу. Необходимо использовать шампуни и маски для волос с пурпурным пигментом.
Также рекомендуется использовать средства, которые помогут как можно дольше сохранить светлый оттенок в первоначальном виде, а волосы здоровыми и блестящими.
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