 

“Чай с молоком”: как получить трендовый оттенок сезона на волосах и особенности ухода

19.04.2023, 22:40, Разное
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К лету 2023 года блондинки меняют свой цвет волос на оттенок “чай с молоком”, который сейчас в тренде. Это настоящий цвет лета, который подходит к любому оттенку кожи. Он имеет слегка перламутровый тон, что отличает его от ледяной платины.

Оттенок “чай с молоком”

Этот оттенок относится к пепельному блонду, но не следует путать его в с ледяной платиной. Он темнее, имеет более мягкий розоватый оттенок, а также более универсальный.

“Чай с молоком” подходит в качестве сплошного цвета, а также для мелирования, омбре и балаяж.

Этот светлый оттенок является пепельным и довольно холодным. Его можно отрегулировать, чтобы он подходил к разным оттенкам кожи.

Как получить такой оттенок

Для начала волосы необходимо осветлить, чтобы получить кремовый оттенок. Для этого лучше посетить парикмахера, особенно если волосы имеют изначально темный цвет. В салоне следует попросить покрасить волосы в средний пепельный блонд и показать фотографию именно того оттенка, который нужен.

Если осветление волос будет проходить в домашних условиях, нужно действовать строго по инструкции, которая прилагается к осветляющему продукту, и проявлять осторожность, чтобы не допустить повреждений.

После того как волосы будут осветлены, нужно создать идеальный оттенка “чая с молоком”.

Можно использовать перманентный или полуперманентный краситель в зависимости от индивидуальных потребностей. Жемчуг и пепел — по этим словам нужно искать красящее средство.

Важно не перекрасить волосы, так как это может сделать цвет несколько тусклым и грязным.

Как ухаживать

Обесцвеченным и окрашенным волосы всегда требуются дополнительные средства по уходу. Необходимо использовать шампуни и маски для волос с пурпурным пигментом.

Также рекомендуется использовать средства, которые помогут как можно дольше сохранить светлый оттенок в первоначальном виде, а волосы здоровыми и блестящими.


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