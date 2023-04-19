Свежая зелень или свежескошенная трава – трендовый маникюр и педикюр на май 2023 года

Свежим трендом нынешнего сезона является зеленый цвет, который активно используется как в маникюре, так и в педикюре. У вас есть возможность оформить ногти в цвет зелени, который обладает множеством оттенком и смотрится на ногтях максимально привлекательно в разных сочетаниях.

Красота и польза

Зеленые оттенки не только привлекательны и красивы, они полезны, поскольку вы наверняка получите максимум эстетического удовольствия от их созерцания. Это цвет природы, перерождения и позитивной энергии.

Любой дизайн с наличием зелени вдохновляет на рост, мотивирует на осуществление планов, вызывает много положительных эмоций, помогает бороться со стрессом и успокаивает нервную систему.

Темные оттенки

Вы можете выбрать темно-зеленый глубокий цвет леса и папоротника после дождя, который будет идеально смотреться на ногтях любой длины в маникюре. Также можно использовать его в педикюре, поскольку он является нейтральным и универсальным в плане сочетания с любой обувью.

Светлые тона

Очень мило, нежно и аккуратно выглядят светлые салатовые тона. Это свежая зелень или свежескошенная трава, можно добавить немного бирюзы для большей насыщенности цвета. Вы можете остановить свой выбор на ярких оттенках или отдать предпочтение более приглушенным.

Матовые

Максимально стильно смотрятся матовые ногти, для такого маникюра подходит любая длина. Вы можете сочетать зеленые матовые оттенки не только с матовыми тонами, но и с глянцевым покрытием другого цвета.

Глянцевые

Не менее привлекательно выглядит зеленый маникюр и педикюр с глянцевым блеском. Ногти смотрятся ухоженными и аккуратными, с идеальной формой.

Сочетание цветов

Можно выбрать оформление в тонах одной цветовой гаммы, имеется в виду от темно-зеленого до светло-салатового оттенка. А можно сочетать зелень с любыми другими цветами. Идеальными вариантами является зеленый с белым цветом.

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Не менее нежно и женственно смотрится сочетание зелени с бежевыми и нюдовыми оттенками. Их также можно распределить так, как вам нравится.

С принтами

Отдайте предпочтение зелени с цветочными принтами, такой нейл-арт достоин восхищения. Можно нарисовать геометрические фигуры, использовать антималистичные узоры и пр.

Если мечтаете о нарядном варианте, используйте стразы, блестки, золотистые и серебристые оттенки. По-прежнему в тренде французский маникюр, и вы можете оформить лунки любого цвета на основе зеленого или выбрать зелень в качестве акцента.