Скандалы: Побочный ущерб

Побег Артёма Усса может ударить по карманам российских олигархов

«Побег Усса ясно даёт увидеть эту брешь, показывая мир пособничества, которое теперь тщетно расследует итальянская следственная система», – комментирует историю Артёма Усса итальянская газета La Stampa. «Что удивительно, так это полное отсутствие надзорных мер, за ним наблюдали как за мелким воришкой, а не как за стратегической фигурой для российских военных действий», – возмущается автор издания la Repubblica. Между строк в таких текстах читается, что итальянские власти могли закрыть глаза на готовящийся побег россиянина. Понятно, что подобные обвинения теперь могут быть использованы во внутриполитических разборках.

А они, вероятно, будут, поскольку итальянский парламент имеет довольно разношёрстный состав, несмотря на доминирование правой коалиции.

Потому интересно, как скандал с побегом отразится на процессуальных действиях в отношении других россиян, которые также являются «стратегическими фигурами». Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что 10 российских олигархов подали в суд итальянской области Лацио апелляции на арест активов. Самой заметной фигурой для итальянцев в списке российских олигархов стал ныне живущий в Узбекистане Алишер Усманов. До сих пор линия защиты юристов Усманова была проста. Четыре итальянские компании, на которые записана вилла на Сардинии, парк автомобилей и другое имущество, обратились в административный суд Рима с заявлением, что они подконтрольны бермудскому трасту Pauillac Property. Траст был некогда основан Алишером Усмановым, затем он из него вышел. А значит, оснований для ареста имущества, как считает сторона Усманова, больше нет. Римские судьи направили по этому поводу запрос в общеевропейский суд в Люксембурге, и в деле возникла пауза. Тем временем при­шли новости о новом иске – уже в Лацио. Как пишет Corriere della Sera, истцы обращают внимание на проблему износа вилл и вопрос трудоустройства сотни человек, которые на ней работали. Есть в этом деле и небольшая сенсация. В публикации фигурирует яхта Dilbar стоимостью 600 млн долларов, названная в честь матери миллиардера. В прошлом марте СМИ разнесли весть об аресте судна в Гамбурге, а на опровержение немецких властей мало кто обратил внимание. Нахождение яхты на Сардинии подтверждает и сервис геолокации судов Marinetraffic. Получается, что после введения санкций Евросоюза против Усманова яхта спокойно переместилась из Северного моря в Тирренское. В каком статусе находится она сейчас, непонятно. Но очевидно стремление юристов Усманова юридически очистить корабль от возможных претензий.

10 российских олигархов подали в суд итальянской области Лацио апелляции на арест активов. Самой заметной фигурой стал ныне живущий в узбекистане Алишер Усманов

Подобным вопросом, если верить Corriere della Sera, озабочены и юристы стального магната Алексея Мордашова. В том же суде они пытаются освободить 60-мет­ровую Lady M, которая оказалась на приколе близ Сан-Ремо. Компания Asmare Enterprises Limited, формально владеющая яхтой, возмутилась: «Это политический и нелегитимный акт, потому что Asmare не принадлежит Мордашову». Так передают суть вопроса итальянские журналисты. И тут же поясняют: Asmare принадлежит Ondero limited, чьи акции принадлежат активу Rannel, который, в свою очередь, принадлежит госпоже Марине, третьей жене олигарха Мордашова, бывшей фотомодели. Однако суд решение ещё не принял. С помощью аналогичного аргумента 143-метровую яхту, заблокированную в Триесте, пытается освободить некий офшор, утверждающий, что не связан с «королём удобрений» Андреем Мельниченко.

Опираясь на данные, представленные адвокатами, итальянский суд мог бы проявить лояльность к респектабельным офшорным компаниям и освободить имущество. Однако после скандала с Артёмом Уссом вероятность этого, кажется, сильно сократилась.

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”