 

Беглов объявил крестовый поход против «спекулянтов, которые продают корюшку по тысяче рублей»

18.04.2023, 13:13, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал обеспечить жителей Северной столицы корюшкой по доступной цене.

С 19 апреля в городе начнёт работать горячая линия, на которую петербуржцы смогут сообщить и завышенной стоимости любимого деликатеса.

– Корюшка является одним из символов нашего прекрасного города, но спекулянты сейчас продают её по тысяче рублей, а некоторые даже дороже. Красная цена этой рыбе – 500 рублей за килограмм, я запрещаю продавать её дороже, – заявил Беглов.

Владельцы кафе и ресторанов Северной столицы смогут по-прежнему устанавливать стоимость корюшки без ограничений.

– В заведениях общепита корюшку едят туристы, а петербуржцы готовят рыбку дома. Мы считаем абсолютно справедливым, что гости города платят больше, чем коренные жители, – написал в своём Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга
Борис Пиотровский.

Предпринимателей, которые будут продавать корюшку дороже 500 рублей, привлекут к административной ответственности – они заплатят штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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