Низкое содержание лактозы и большое количество кальция: что произойдет с организмом, если есть сыр каждый день

Сыр – популярный молочный продукт, которым можно наслаждаться отдельно или использовать в качестве вкусного ингредиента в блюдах и закусках. Добавьте чеддер в утренний омлет или используйте проволоне в обеденном сэндвиче, полакомьтесь помидорами черри с шариками моцареллы в качестве закуски в средиземноморском стиле или отужинайте пастой с пармезаном. Любители твердого сыра могут часто испытывать тягу к этому вкусному молочному продукту, что может заставить кого-то задуматься о потенциальных последствиях ежедневного употребления сыра.

О пользе сыра

Помимо улучшения вкуса и текстуры ваших блюд сыр также богат питательными веществами. Это хороший источник высококачественного белка и кальция в дополнение ко многим другим компонентам и биологически активным соединениям, таким как магний и витамин B12. С другой стороны, сыр также добавляет в ваш ежедневный рацион значительное количество натрия, насыщенных жиров и калорий. Можно найти много дезинформации о сыре, что может заставить вас опасаться его употребления. Его часто называют основным источником насыщенных жиров, которые трудно усваиваются, и обвиняют в проблемах со здоровьем, начиная с кожных высыпаний и заканчивая диабетом.

Что будет происходить с вашим телом, если вы станете есть сыр каждый день? Попытаемся ответить на данный вопрос в сегодняшней статье.

Увеличение кальция в рационе

Согласно рекомендациям по питанию, 30% мужчин и 60% женщин не получают достаточного количества кальция в своем рационе, а 75% из нас не соблюдают ежедневные рекомендации по молочным продуктам. Специалисты советуют есть три порции (или 1000 мг кальция) в день. Данное вещество помогает поддерживать здоровье костей. Недавние исследования также показывают, что оно может предотвратить различные виды рака, способствует нормализации давления, является отличной профилактикой преэклампсии и поддерживает здоровый вес.

Одна порция сыра обеспечивает 115-350 мг кальция, в зависимости от сорта. Твердые сыры содержат больше всего кальция из-за более низкого содержания воды, что делает их более питательными. Кроме того, порция чеддера содержит 305 мг кальция, или одну треть того, что среднестатистическому взрослому человеку требуется в день.

Проблемы с пищеварением

Согласно имеющимся сведениям, около 68% населения мира страдает от того или иного типа непереносимости лактозы. Нарушение возникает, когда организм не может полноценно переваривать лактозу – углевод, содержащийся в молоке и молочных продуктах. Если у вас непереносимость лактозы, сыр может вызвать расстройство желудка после его употребления и привести к вздутию, повышенному газообразованию и даже диарее.

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Хорошая новость заключается в том, что содержание лактозы в сыре значительно ниже, чем, например, в молоке и йогурте. Твердые выдержанные сыры содержат меньше всего лактозы и, как правило, хорошо переносятся в небольших количествах. К сырам с наименьшим содержанием лактозы относят пармезан, швейцарский, сыр с плесенью, гауду, чеддер, бри, камамбер и эдам. Сыры с самым высоким содержанием лактозы включают рикотту и сливочный.

Улучшение микробиома кишечника

Вы наверняка знаете, что йогурт с живыми активными культурами — один из лучших способов запастись полезными бактериями, которые помогают улучшить микробиом кишечника. А это, в свою очередь, положительно сказывается на здоровье ЖКТ и иммунной системы.

Многие сорта мягких и твердых сыров содержат пробиотики. Некоторые сыроделы даже специально добавляют пробиотики в свой сыр. Но ученые еще не могут точно сказать, какое именно количество бактерий выживает после изготовления сыра.

Профилактика сердечных патологий

Жирные сорта сыра являются источником насыщенных жиров. Поэтому многие полагают, что такой продукт может увеличить риск развития ишемической болезни сердца, но исследования показывают обратное. Например, в одном из экспериментов приняло участие 135 тыс. добровольцев из 21 страны. По его результатам не было обнаружено корреляции между потреблением молочных продуктов, включая сыр, и повышением риска сердечных патологий. Фактически исследование показало, что у тех, кто съедал больше порции жирных или нежирных молочных продуктов в день, была даже снижена вероятность сердечных недугов или ранней смерти от них.

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В другом исследовании приняло участие уже более 200 тыс. человек. Его результаты также показали обратную зависимость между потреблением сыра и сердечно-сосудистыми патологиями. У тех, кто часто ел сыр, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была на 18% меньше по сравнению с теми, кто не употреблял сыр или потреблял его в малых количествах.

Восстановление мышц после тренировки

Спортсмены, занимающиеся силовыми тренировками, часто полагаются на белковые добавки, которые способствуют восстановлению мышц и обеспечивают прирост силы. Молоко — это высококачественный белок со всеми девятью незаменимыми аминокислотами. Исследования подтверждают, что сывороточный и казеиновый протеины в молоке улучшают восстановление после тренировки и помогают стимулировать синтез мышечного протеина.

Сыр в основном состоит из казеина – медленно усваиваемого белка, который также способствует синтезу белка после тренировки. Сывороточный протеин — это быстродействующий протеин, который обычно принимают сразу после изнурительных упражнений, тогда как казеин рекомендуется принимать перед сном. Недавнее исследование показало, что у здоровых спортсменов-мужчин всего 30 г белка из сыра увеличило синтез мышечного белка. Если вы ведете активный образ жизни и хотите помочь своим мышцам восстановиться после изнурительных тренировок, наслаждайтесь сыром или позвольте себе немного творога в качестве перекуса перед сном.

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Сыр может быть полезным дополнением к сбалансированному питанию, но важно помнить о размере порции. Все дело в том, что сыр содержит много калорий, натрия и насыщенных жиров. Обязательно сочетайте его с другими полезными для здоровья продуктами и ингредиентами, такими как цельнозерновые, фрукты, овощи и зелень.

Поговорим о ежедневной калорийности рациона

У большинства любителей сыра есть одна серьезная проблема: они едят его слишком много. Сыр питательный, но он одновременно с этим содержит много калорий, поэтому его легко переесть. Порция большинства твердых сыров, таких как чеддер, содержит около 100–125 ккал, в зависимости от сорта. Легко съесть 3–4 порции за один присест либо в качестве закуски, либо как часть основного блюда.

Учтите, что большинство порций сыра, продаваемых в супермаркетах, весят достаточно много. Имейте это в виду, чтобы контролировать количество поступаемых в организм с этим продуктом калорий. Измельчение сыра на терке — отличный способ усилить сырный вкус ваших любимых блюд, позволяя использовать меньше продукта для того же прекрасного вкуса. Попробуйте натереть пекорино-романо или пармиджано-реджано для придания вкуса продуктам и блюдам. В этом случае вы можете использовать значительно меньше по сравнению с более мягкими сортами.

Вместо заключения

Исходя из изложенного в сегодняшней статье становится понятно, что сыр – на самом деле не такой и вредный продукт. Он несет много пользы для нашего организма по причине высокого содержания кальция в нем. Но будьте осторожны и всегда контролируйте количество съеденного сыра, ведь он весьма калориен.