Мнение: Парадокс в процессе «Таганских»

В московском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении ОПГ «Таганские». Но вот что удивительно, этот уголовный процесс не интересует прессу. На заседаниях по «делу Таганских» в зале заседаний не вижу ни коллег-журналистов, ни пропагандистов…

Ярославского бизнесмена Алексея Покровского угораздило связаться с лидерами ОПГ «Таганские» Игорем Жирноклеевым и Григорием Рабиновичем. И он быстро прошел путь от бизнес-партнера до доложника, которого поставили на счетчик.

Покровский сбежал в Беларусь, где некоторое время отсиживался в городе Бобруйске. Когда Покровский вернулся в Россию, на перроне Белорусского вокзала его встретили сотрудники ОВД «Перово». И задержали, защелкнув на запястьях бизнесмена наручники.

Но едва сотрудники ОВД «Перово» вместе с задержанным бизнесменом отошли от здания Белорусского вокзала, как тут же передали бедолагу членам ОПГ «Таганские» Марату Янбухтину и Борису Третьяку. Которые запихнули жертву в багажник автомобиля и привезли в подвал гаража, где начали пытать, требуя денег.

Потом бизнесмена перевезли на дачу в Подмосковье, где снова продолжили пытки, требуя деньги.

В один из дней садисты напились и обкурилиь травы. Один из бандитов включил паяльник и засунул его в задний проход жертвы. Там и оставил. Покровский орал от боли и страданий, а садисты просто уснули. А когда проснулись, от бизнесмена исходил запах горелого мяса.

От пыток бизнесмен из Ярославля Алексей Покровский умер. Его труп закопали в лесу.

Эта история произошла еще в 2004 году. А в апреле 2023 года, в ходе судебного процесса в Мосгорсуде выяснилось что сотрудники ОВД «Перово» получили по 10 тыс.долларов за то, что задержали бизнесмена Покровского на Белорусском вокзале и передали его бандитам из ОПГ «Таганские»

А направил сотрудников на вокзал руководитель ОВД «Перово», который приятельствовал с Жирноклеевм и и регулярно получал от него деньги.

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