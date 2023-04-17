 

Ретинол для роста волос: работает ли трендовый уход из соцсетей (мнение трихологов)

17.04.2023, 11:24, Разное
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Набирает популярность новая тенденция в уходе за кожей головы. Концепция скинификации предполагает использование “умных” ингредиентов с целым комплексом положительных эффектов. В рамках этого направления и возник тренд воздействия на рост волос при помощи ретинола.

Это витамин, который обычно используется в качестве антивозрастного ингредиента для кожи лица. Однако его воздействие может быть полезным и в поддержании здоровья волос.

Лечебное воздействие

Трихолог Ханна Габорди говорит о том, что ретинол может быть полезным в целом как средство обеспечения роста волос за счет воздействия на кожу головы.

Положительный эффект достигается путем улучшения клеточного обмена, который сопровождается очисткой кожи головы от лишних накоплений. В качестве конечного эффекта, по словам эксперта, можно ожидать не просто роста волос, но также их укрепления и оздоровления. При правильном уходе волосы также станут толще и гуще.

Ограниченный эффект

В то же время Габорди предостерегает и от лишних ожиданий. Как она отмечает, ретинол сам по себе не сможет решить все проблемы с волосами. К примеру, процесс их выпадения должен останавливаться с помощью других поддерживающих средств. Более того, решение подобных проблем может быть связано с применением методов внутреннего лечения.

Другое дело, что благодаря ретинолу может усиливаться положительное воздействие сторонних лечебных ингредиентов.

Оптимальные комбинации с другими продуктами

Габорди советует вместе с ретинолом пользоваться шампунем с содержанием биотина и кератина.

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Трихолог Анжела Онуоха согласна с тем, что ретинол может оказать помощь коже головы и волосам, которые прибавят в росте. Но также она рекомендует сочетать этот витамин с другими продуктами для стимуляции роста фолликулов.

В этом качестве подойдет салициловая кислота и пептиды, входящие в составы основных средств по уходу за волосами. К примеру, пептиды будут важны для поддержания баланса влаги в коже головы, в то время как ретинол как таковой нарушает этот баланс.

Относительно практического применения ретинола Габорди советует придерживаться определенных правил. Например, использовать этот витамин для кожи волос стоит не более одного раза в день, что поможет избежать раздражения.

Сыворотки с ретинолом наносятся прямо на кожу и втираются. Желательно делать и массаж головы, что увеличит толщину волос благодаря растяжению клеток фолликулов.


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