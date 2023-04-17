Мнение: Незаметный крах США

В США снова пытаются отсрочить дефолт. Проблема старая — власти США уже взяли в долг несколько десятков триллионов долларов, но им нужно ещё больше, а для набора новых долгов требуется разрешение Конгресса. Если вы видели когда-нибудь запутавшегося в долгах человека, вы знаете, как оно бывает.

Обстановка довольно нервозная. Вот комментарий Энгри Бондс по поводу панической реплики главы Европейского ЦБ (ссылка):

В переводе на нормальный язык это звучит примерно так: что там, черт возьми, у вас происходит? Вы с ума посходили?!

Судя по всему, в США либо вообще не думают договариваться, либо нарочно тянут время, чтобы обвалить все остальные рынки. Потому что дефолт США (пусть технический, пусть сколь угодно несерьезный) автоматом означает развал мирового финансового рынка в прежнем его виде. Пойдут маржин колы практически у всех банков и фондов, вал паники. И чем ближе к очередной “последней черте” (парадокс в том, что никто точно не знает где она на самом деле проходит и потому её каждый может провести где угодно) тем нервознее ведут себя игроки…

Это комментарий российского аналитика. А вот перевод статьи из Блумберга, чтобы вы сами могли оценить тон госпожи Лагард (ссылка):

Президент Европейского Центрального Банка Кристин Лагард заявила, что не предвидит дефолта США по своему долгу, так как такой исход мог бы иметь пагубные последствия по всему миру.

“У меня огромное доверие к Соединенным Штатам”, — сказала Лагард в интервью для программы CBS “Face the Nation” в воскресенье. “Я просто не могу поверить, что они позволят такой крупной-крупной катастрофе произойти”.

“Если бы это случилось, это привело бы к очень-очень отрицательным последствиям не только для этой страны, где доверие было бы поставлено под сомнение, но и по всему миру”, — добавила Лагард. “Я понимаю политическую составляющую, сама была в политике. Но наступает время, когда высшие интересы нации должны взять верх”.

…Администрация президента Джо Байдена настаивает на том, что переговоров о пределе задолженности с председателем Палаты представителей Кевином Маккарти не будет, чья республиканская партия пытается связать увеличение лимита с сокращением расходов США.

И ещё одна примета времени. Бывший президент Дональд Трамп, которого политические противники пытаются посадить в тюрьму, чтобы выбить из гонки за следующее президентство, агрессивно расширяет свою бизнес-империю (ссылка).

Ничего не напоминает? Бардак в политике, проблемы с внешним долгом, олигархи у власти? Да, правильно, очень похоже на Украину. Там в своё время посадили Юлию Тимошенко, а в США вот-вот сядет Дональд Трамп — причём по совершенно нелепому обвинению. Добавим сюда дикую инфляцию доллара, и придётся констатировать факт: Америка катится в тартарары.

А самое смешное, что всё это было неизбежно, я пишу про это уже много лет. Однако эффекта сбывшегося пророчества нет — никто не всплёскивает руками и не удивляется, как я был прав. Так как сейчас, когда Западный мир уже дёргается в конвульсиях, все уже забыли не только о событиях десятилетней давности, но даже и о том, что было месяц-два назад. И это одна из причин, по которой у нас нет нормальной журналистики. Если бы я был журналистом, с карьерной точки зрения мне было бы выгодно делать вид, будто с долларом всё в порядке, а в последний момент развернуться на 180 градусов и притвориться, что инфляция и дефолт — это нормально, что арест президента — это нормально, что ничего особенного в мире не происходит и не произошло.

Поэтому, полагаю, события будут развиваться следующим образом. Доллар США неизбежно обесценится, ибо иных вариантов течения болезни у доллара не просматривается, но этого… никто не заметит. Доллар даже при самом быстром сценарии будет обесцениваться несколько месяцев, поэтому новость пойдёт фоном, по разряду «ничего особенного». На первых страницах — приключения светских звёзд или чемпионат по футболу. Чуть дальше — новости о текущем военном конфликте и о свежем землетрясении или промышленном ЧП. Ещё дальше, наконец, дежурно-вялое: «курс доллара за сегодня снизился ещё на 3%».

Что же, меня это вполне устраивает. Когда начнётся острая фаза финансового кризиса, я постараюсь произносить «я же говорил» не чаще, чем раз в неделю.