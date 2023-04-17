 

Глава ЕЦБ Лагард не верит, что дефолт по долгам США может стать “такой катастрофой”

17.04.2023, 10:48, Разное
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Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка заявила, что США не могут допустить дефолта по своему долгу. По словам Лагард, это имело бы “очень негативные последствия” не только для страны, но и для всего мира.

“Я просто не могу представить, что Соединенные Штаты когда-либо допустят дефолт по своему долгу. Это невозможно”, – заявила госпожа Лагард телеканалу CBS.

Администрация Джо Байдена просит Конгресс повысить потолок госдолга страны, который сейчас установлен на показателе в $31,4 трлн. Представители Республиканской партии, контролирующие Палату представителей, скептически относятся к этому шагу.

Джанет Йеллен, глава Министерства финансов, в марте заявила, что после достижения потолка долга министерству необходимо будет принять “чрезвычайные” меры. По ее оценкам, наличности и чрезвычайных мер должно хватить до июня.


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