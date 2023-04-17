Глава ЕЦБ Лагард не верит, что дефолт по долгам США может стать “такой катастрофой”

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка заявила, что США не могут допустить дефолта по своему долгу. По словам Лагард, это имело бы “очень негативные последствия” не только для страны, но и для всего мира.

“Я просто не могу представить, что Соединенные Штаты когда-либо допустят дефолт по своему долгу. Это невозможно”, – заявила госпожа Лагард телеканалу CBS.

Администрация Джо Байдена просит Конгресс повысить потолок госдолга страны, который сейчас установлен на показателе в $31,4 трлн. Представители Республиканской партии, контролирующие Палату представителей, скептически относятся к этому шагу.

Джанет Йеллен, глава Министерства финансов, в марте заявила, что после достижения потолка долга министерству необходимо будет принять “чрезвычайные” меры. По ее оценкам, наличности и чрезвычайных мер должно хватить до июня.