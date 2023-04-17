Приличное жилье по бюджетным ценам: куда поехать летом на море

Те, кто не может представить себе летнего отпуска без поездки на море, уже начали задумываться о том, какое же направление для отдыха выбрать. Поэтому вслед за изучением цен на билеты, многие отправились исследовать рынок арендных квартир.

Итак, куда поехать летом на море и где снять приличное жилье по доступным ценам? Российским отпускникам предлагают задуматься о визите в Абхазию. Поездка в эту республику обойдется как дешевый тур в Турцию, а по качеству окажется совсем не хуже.

В Абхазии много природных красот и каждый путешественник сможет выбрать для себя желаемое направление отдыха. Важно и то, что индустрия гостеприимства здесь сделала большой рывок вперед за последние пару лет.

Приятным бонусом станет то, что для посещения Абхазии не нужна виза. Плюс добраться сюда можно достаточно бюджетно: на поезде, либо на собственном автомобиле. Порадует также отсутствие языкового барьера.

Минус лишь один: республика Абхазия стала так популярна среди россиян, что на середину апреля большая часть жилья уже забронирована на много месяцев вперед, сообщает РИА ФАН. Поэтому те, кто хочет побаловать себя морским загаром, сломя голову бросаются на сайты по бронирования жилья. Но как же обезопасить себя от мошенников и не потерять деньги?

Перво-наперво, советует телеканал “360” со ссылкой на главу Российского союза туристических агентств Сергея Голова, нужно проверить наличие сайта у объекта размещения, позвонить им в службу поддержки с нескольких разных номеров. Не лишним будет почитать отзывы о гостинице или даже пообщаться с теми, кто там уже останавливался. Кроме того, предупредил он, даже в недорогой Абхазии гостиничный номер не может стоить слишком дешево: цена, отличающаяся в несколько раз, должна насторожить экономных любителей отдыха на море.