 

Российские торговые сети могут вновь начать отпускать куличи евреям

17.04.2023, 9:33, Разное
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Российские торговые сети могут обязать возобновить продажу евреям пасхальных товаров, включая куличи и наклейки на яйца – такая инициатива рассматривает в связи с решением РПЦ отозвать действие освящения у подобных товаров из супермаркетов.

Глава комитета Госдумы по делам бога и православия Виктор Резник рассказал нашему изданию, что запрет теперь утратил всякий смысл.

«Раньше куличи не отпускались всем подряд, потому что это фактически религиозный товар, можно сказать, заряженный. И если не в те руки попадёт, то понятно, что с ним могут сделать, – пояснил он. – А теперь, если наши товарищи из РПЦ аннулировали святость у таких товаров, то это просто выпечка, получается. Можно всем продавать, я думаю. Только имя моё не раскрывайте в новости, пусть будет анонимный источник в Госдуме».

Поправки должны вступить в силу уже к следующей Пасхе – сейчас соответствующий проект только готовится. Ему предстоит пройти согласование в ряде ведомств, а также получить окончательное согласование Государственной комиссии по вопросам религиозной безопасности. Однако священникам, которые освящают промышленные партии выпечки, следует приготовиться к проблемам уже сейчас – патриархат хочет вынести им предупреждение о неполном служебном соответствии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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