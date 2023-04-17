 

Алсу призналась, что прибегает к «уколам красоты» с 30 лет

17.04.2023, 9:27, Разное
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В недавнем интервью 5 каналу певица Алсу призналась, что уже много лет прибегает к косметологическим процедурам.

По ее словам, она начала использовать инъекции красоты после того, как ей исполнилось 30 лет. “Я делаю все предоперационные процедуры. Это так называемые инъекции красоты и некоторые аппаратные процедуры. Их трудно запомнить, я полностью доверяю специалисту, поэтому буду делать их понемногу”, – сказала она.

Алсу считает, что прибегать к косметологии в 30 лет преждевременно. Но это были превентивные меры потому, что она любит загорать и беспокоится о своем состоянии здоровья.

Ранее Алсу уже объясняла, почему она не показывает сына. Она сказала, что никогда бы не стала заниматься пиаром своих детей, а ее цель – защитить их от “чужого взгляда”, пока они не будут готовы сами себя представить.


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