Алсу призналась, что прибегает к «уколам красоты» с 30 лет

В недавнем интервью 5 каналу певица Алсу призналась, что уже много лет прибегает к косметологическим процедурам.

По ее словам, она начала использовать инъекции красоты после того, как ей исполнилось 30 лет. “Я делаю все предоперационные процедуры. Это так называемые инъекции красоты и некоторые аппаратные процедуры. Их трудно запомнить, я полностью доверяю специалисту, поэтому буду делать их понемногу”, – сказала она.

Алсу считает, что прибегать к косметологии в 30 лет преждевременно. Но это были превентивные меры потому, что она любит загорать и беспокоится о своем состоянии здоровья.

Ранее Алсу уже объясняла, почему она не показывает сына. Она сказала, что никогда бы не стала заниматься пиаром своих детей, а ее цель – защитить их от “чужого взгляда”, пока они не будут готовы сами себя представить.