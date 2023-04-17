Турция: 11 необычных и пугающих вещей

В продолжение цикла о путешествиях за границей “Дни.ру” подготовили для вас подборку из 11 необычных и пугающих вещей, с которыми придется столкнуться в Турции.

Похоронные венки на праздникиДа, действительно, вместо привычных нам букетов турки на важные праздники получают и дарят венки, похожие на те, что в России ассоциируются лишь с печальными событиями. Их точно так же украшают лентой: белой или цветной на праздник, а черной на похороны. Затем венок устанавливают на высокой деревянной ноге, которая делает его еще более пугающим: от любого сквозняка конструкция падает с громким хлопком. Все дело в том, что оставляют турки такой подарок на лестнице или же вовсе у входа в подъезд: пусть все знают, что именинника можно поздравить.

Домики для кошекНа каждой улице можно увидеть фанерные домики – своеобразные кошачьи общежития, которые не очень-то любимы хвостатыми. Вместо этого они предпочитают найти себе хозяина на пол-ставки: чтобы пообниматься, покушать, а затем уйти по важным кошачьим делам.

Кроме того, на небольшом расстоянии бывают расставлены автоматические поилки, которые наполняются автоматически. А многие магазины, особенно с товарами для животных, выставляют у входа не только воду, но и миски с кормом. Кроме того, заведения часто берут шефство над несколькими бездомными животными, которые становятся своеобразной фишкой кафе. В общем, бездомных животных здесь любят: возят к ветеринарам, стерилизуют и защищают законом.

Сок из репы вместо колыПочти в каждом кафе в качестве напитка вам могут вместо обычного лимонада предложить шалгам – сок из красной репы. По вкусу он удивительно похож на обычный рассол, который отлично освежает после тяжелой ночи. К слову, шалгам также снимет похмельный синдром, а также зарядит витаминами и поможет блюдам из мяса лучше перевариться.

Кнопка для заказа таксиМагия, которая работает. Маленькие желтые коробочки развешены по столбам и деревьям, причем ни одного провода к ним не ведет: сверху торчит лишь маленькая антенна. После нажатия кнопки включается великий турецкий рандом: либо же такси приедет через 3-5 минут с ближайшей станции, либо же придется идти пешком… До следующей кнопки, чтобы вновь попробовать воплотить в жизнь магию.

РакыДаже крепкие напитки в Турции особенные – любым зарубежным аналогам они предпочтут свою анисовую “горькую”. Градусов в ней столько, что смешивают ее турки с ледяной водой. В результате получается нечто бело-мутное, очень похожее на то, что ставили на стол в “Деревне дураков”. Что же до вкуса – сильный анисовый удар создает впечатление, что на стол подали лекарство от очень страшной болезни. К слову, редакция “Дни.ру” выступает против чрезмерного употребления алкоголя, это опасно.

Антракт в кинотеатреПредставьте, что в самой середине сеанса фильм резко обрывается, а над головой безжалостно включается яркий свет. Ощущение ловишь такое, что тебе 12, а в комнату, где ты с друзьями собрался на компьютерную игру, ворвалась бабушка и включила свет.

Через десять минут свет, как ни в чем не бывало, гаснет, а фильм продолжается.

Как объясняют местные, перерыв нужен для того, чтобы все желающие могли посетить уборную или устроить перекур. Ведь смолят тут будто 3/4 населения, хотя курение и вредит здоровью.

Бочки с водой на крышАХЕсли вы хоть раз были в Турции, то вы, наверняка, задавались вопросом: что за конструкции установлены на крышах многих домов? Это солнечные батареи, которые подключены к бочкам. Поступающая в них холодная вода нагревается, а затем поступает в душ. Что же до смесителей – в них, увы, только холодная вода. Как и в душевой лейке, впрочем, в пасмурный день.

Крикуны с тележкамиС раннего утра по улицам ходят мужчины с тележками: одни собирают вторсырье и металлолом, другие же везут гору турецких бубликов с кунжутом – симитов, ради которых стоит пренебречь любой диетой. К слову, от симитов не получится скрыться даже на пляже: продавцы пройдут мимо вас несколько раз – чтобы точно была возможность передумать. Как и не ускользнут на пляже крики “Кукуруза!” на ломаном русском.

А продолжат список исключительно кулинарные особенности Турции.

КокоречБлюдо, которое точно напугает неподготовленного туриста. Представляет оно собой традиционное турецкое блюдо, приготавливаемое из органов овцы или козы, обычно из кишечника или других внутренностей, с добавлением различных специй и приправ. Кокореч является популярной уличной едой в Турции, поэтому продается на каждом углу и любим многими местными. Подается в хлебной лепешке с овощами и соусами. Почти как бургер. Почти…

Чи кефтеНа первый взгляд это спрессованные в ладони комочки говяжьего фарша, который подают на листе капусты или салата. Раньше так и было, но теперь, когда санитарно-гигиенические нормы в Турции стали гораздо строже, вместо них подают вегетарианскую версию, сделанную из запаренного в кипятке булгура. У этого сытного блюда много фанатов, а отведать его в Турции можно буквально на каждом углу.

Келле паша и ишкембеЗавершат это список супы под названием келле паша и ишкембе. Первый представляет собой густой навар из ног и черепа ягненка, который по крепости похож на холодец. Второй же суп готовится из говяжьей требухи. Стоит отметить, что вкус ишкембе может быть специфичным и не всем по вкусу. Впрочем, не каждый житель Турции является его фанатом.

К слову, несмотря на состав, который неискушенного европейца может испугать, обоим супам приписывают способность поставить человека на ноги после тяжелой ночи, а также избавить от симптомов простуды.