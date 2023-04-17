Есть еще лавандовый и коралловый: как правильно подбирать цветокорректирующий консилер и какие вообще есть его разновидности

Прежде чем углубляться в мир корректирующих консилеров, следует уделить некоторое время тому, что прыщи, покраснения кожи и круги под глазами, а также любые формы изменения цвета кожи являются нормальными. И хотя минимизация их внешнего проявления может помочь повысить уверенность в себе, следует еще и заботиться о своем здоровье.

Макияж может помочь вам чувствовать себя более комфортно и уверенно, но важно помнить, что естественная красота по-настоящему уникальна и ее не следует стесняться. Теперь, когда мы разобрались с этим, следует поговорить о цветных корректирующих консилерах.

Замечали ли вы когда-нибудь, что, независимо от того, какое количество консилера вы используете, круги под глазами все еще проступают? И чем больше консилера вы наносите, тем более несовершенным выглядит ваш макияж, заставляя вас чувствовать себя еще более неуверенными, чем до того, как вы начали наносить косметику.

Если это так, определенно нужно использовать цветные корректирующие консилеры. Как только вы освоитесь с этим, поймете, насколько это может менять правила. При правильном использовании цветных корректирующих консилеров можно добиться безупречного естественного макияжа без использования тяжелых продуктов и нескольких слоев.

Что касается формулы, консистенция может быть жидкой или кремовой. Первый вариант следует выбирать, если вы хотите получить совсем незаметное покрытие. Продукт при этом легко растушуется. Если необходимо покрыть небольшие участки, например прыщи или темные пятна, следует выбирать кремовый консилер, который обеспечит более плотное покрытие.

Что собой представляет консилер и какие его оттенки существуют

Цвет корректирующих консилеров поначалу может показаться пугающим, особенно если вы не знаете, как ими пользоваться. Ведь на коже нет зеленых или фиолетовых участков. Поэтому вы можете задаться вопросом о том, что делать с консилером того или иного цвета.

Хотя индустрия макияжа постоянно развивается, в настоящее время существует шесть популярных оттенков консилера: зеленый, желтый, персиковый или оранжевый, фиолетовый или лавандовый, розовый и красный или коралловый.

Способ их использования ограничивается теорией цвета, что предусматривает изучение цветового круга. Чтобы определить, какой оттенок использовать, взгляните на пятно, которое вы хотите скрыть, и определите его цвет. Затем взгляните на цветовой круг и выберите консилер того оттенка, который противоположен цвету несовершенства. Как только вы подберете правильные оттенки, сможете скрыть все то, чего стесняетесь.

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Лучший цветокорректирующий оттенок, если на коже имеются прыщи

Консилер зеленого цвета может скрыть покраснения. Если необходимо скрыть воспаление на коже, следует выбирать зеленый консилер с большей укрывистостью, нанеся сверху еще и тональный крем.

Использовать при этом необходимо тонкую кисть. Нанесите немного консилера на тыльную сторону ладони и окуните в продукт кисть, чтобы не занести бактерии в тюбик. При использовании зеленого консилера лучше не растушевывать края слишком сильно, чтобы цвет продукта покрывал не только покраснение, но и некоторую часть нормальной кожи.

Консилер для темных кругов под глазами

Если имеются темные круги под глазами, будь они из-за недостатка сна или каких-то других причин, желтый консилер – лучший друг. Этот цвет противоположен синему и фиолетовому на цветовом круге, а значит, он идеально нейтрализует эти тона.

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Если у вас светлая кожа, желтый консилер не будет слишком сильно отличаться от оттенка кожи. Использование желтого консилера может даже исключить необходимость нанесения тонального крема. Если же у вас оливковый или более глубокий оттенок кожи, нужно поверх желтого консилера нанести свой обычный консилер, чтобы нейтрализовать фиолетовый и синий оттенки.

Можно ли использовать румяна для коррекции темных кругов под глазами

Ответом является однозначное «да». Это позволяет не только замаскировать несовершенства, но и добавить естественного цвета. Существует несколько способов использовать румяна для скрытия темных кругов под глазами. Можно использовать жидкие или кремовые продукты, смешивая их с консилером перед нанесением. Еще одним вариантом является распределение светло-розовых или коралловых румян.

Консилер для маскировки розацеа

Для решения этой проблемы следует использовать зеленый корректор. Но, поскольку розацеа распространяется на более внушительную площадь, лучше использовать кисточку или спонж. Дополнительной нейтрализации можно добиться, если использовать кисточку меньшего размера.

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Корректор для осветления желтых пятен и тусклости

Зеленый и желтый консилеры более популярны, чем лавандовый, но правда в том, что большинству людей был бы полезен фиолетовый тон, наносимый под тональный крем. И поскольку лавандовый цвет противоположен желтому на цветовом круге, он идеально подходит для борьбы с тусклостью в те дни, когда вы чувствуете себя не лучшим образом.

Если вы страдаете розацеа или от природы имеете более розоватый оттенок кожи, следует придерживаться зеленых или желтых продуктов, поскольку фиолетовый цвет усиливает покраснение.

Лучше всего наносить тонкий слой средства цвета лаванды для коррекции под тональный крем с помощью спонжа, так как это обеспечит тонкое и равномерное распределение средства. Как только вы нанесете поверх корректора свои обычные средства, заметите, насколько ярче и свежее выглядите.

Можно ли использовать корректор в качестве самостоятельного средства

Добавление дополнительного этапа в процедуру макияжа отнимает больше времени и создает на коже дополнительный слой, что может быть проблематичным, если вы часто сталкиваетесь с тем, что ваша база «уплывает» в течение дня. Преимущество цветных корректоров состоит в том, что они имеют оттенок, противоположный оттенку несовершенств. Это означает, что с помощью этого этапа можно снизить количество других используемых продуктов – консилера или тонального крема.

Но некоторые девушки и женщины хотят пойти дальше и интересуются, можно ли использовать корректоры в качестве самостоятельных средств. Визажисты отвечают, что это действительно возможно, если продукт хорошо растушевать. Используя желтый или оранжевый корректор для глаз, убедитесь, что вы идеально растушевали его. Потом можно нанести рассыпчатую пудру в тон коже.

Если хочется скрыть покраснение, нанесите зеленый корректор тонким слоем, убедившись, что зелень не видна, когда вы закончите растушевку. Последнее, чего бы вам хотелось, – это иметь зеленые щеки или желтые круги под глазами.

Меньше значит лучше

Красота – дело тонкое. И когда дело доходит до продуктов для коррекции цвета, следует соблюдать некоторые правила, чтобы получить ожидаемый результат от использования косметики.

Так, следует наносить меньше продукта и растушевывать его края хорошо. Распространенная ошибка, которую допускают многие женщины, заключается в использовании слишком большого количества средства.

Используйте цветокорректоры только в тех местах, где необходимо скрыть несовершенства. Количество используемого цветокорректора зависит еще и от того, наносите ли вы поверх него обычный консилер или тональный крем. Если это так, то корректирующий консилер можно использовать в несколько большем количестве, так как верхние слои скроют его присутствие.