 

Нетипичная Москва: современные шедевры столичной архитектуры

14.04.2023, 9:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Москва – многомиллионный мегаполис, по уровню развития не уступающий крупнейшим городам Европы. Однако зачастую российская столица ассоциируется не с современными технологиями, а с древней, величественной архитектурой, сохранению которой власти уделяют особое внимание.

Говоря об объектах недвижимости, характеризующие столицу, наверное, чаще всего люди вспоминают архитектурный ансамбль Кремля. Позже на ум приходит и современный комплекс Москва-Сити, объединяющий площадки для жизни, работы и досуга.

Однако российская столица может похвастаться и другими шедеврами современной архитектуры, которые выгодно омолаживают город, напиленный памятниками средневековья и объектами недвижимости советской эпохи.

Открывает ТОП-5 шедевров нетипичной Москвы Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Здание является самым большим в мире специализированным центром художественной гимнастики. Оно вмещает почти четыре тысячи зрителей. Уникальный спортивный комплекс успел завоевать множество престижных наград в сфере архитектуры. Изюминкой объекта является золотистая волнообразная кровля, напоминающая гимнастическую ленту.

Далее следует бизнес-центр “Китеж”, форма которого тоже вызывает восторг у специалистов. Здание стало первым столичным объектом недвижимости, имеющем обратный наклон. Москвичи до сих пор гадают, что представляет из себя сооружение: утюг, корабль или половинку гриба.

Оставшиеся три инновационных архитектурных проекта расположены, естественно, на территории инновационного кластера “Сколково”. К примеру, деловой центр Matrex построен в форме зиккурата, что вообще несвойственно для Москвы. Однако это компенсируется внутренней формой матрешки.

Ключевым элементом отечественной “Кремневой долины” является “Технопарк”. Недвижимость площадью порядка ста тысяч квадратных метров представляет из себя два корпуса с черными стеклянными фасадами. Здания соединены аллеей-атриумом с куполами для освещения.

Наконец, любого гостя столицы своими масштабами может удивить Школа управления “Сколково”. На первый взгляд может показаться, что недвижимость сочетает в себе несочетаемые элементы, однако архитектура здания весьма продумана. Основа современного шедевра – “парящий” в воздухе трехэтажный диск. На него наложены четыре вытянутых блока. Подобная компоновка позволяет студентам пользоваться всем функционалом образовательного центра, фактически не покидая здание.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.20 / Луцкий террорист заявил о ранении одного из заложников

19.07.21 / Slavia об отношениях с Dzidzio после расставания: Обламывает крылья. Чувствую определенное давление

25.12.20 / В РФ скончался бизнесмен из списка Forbes Христов, его лечили в больнице для пациентов с COVID-19

27.04.21 / «Единая Россия» проведет «Диктант Победы» в 80 странах мира

14.02.21 / В мире коронавирус подтвержден у 108,5 млн человек

25.11.20 / Стало известно о связях Байдена-младшего с кандидатом в госсекретари

03.09.20 / Эксперты: отравление Алексея Навального – это тест для Запада

02.03.23 / Германия предложила Украине решать самой вопрос о включении Крыма в мирное соглашение

25.02.22 / Саммит ЕС призвал все страны мира не оказывать содействия ДНР и ЛНР

17.02.22 / Моргенштерн пожаловался на «нищую» жизнь в Дубае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика