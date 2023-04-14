Глава Ульяновской епархии: грешники, совершившие преступления против государства, до Страшного суда будут временно содержаться в аду

Председатель Ульяновской епархии Евстигней (в миру Сергей Велиорович Тюбин) сообщил, что для грешников, которые пошли против мирских властей (которые, как известно, от Бога) или государства, ужесточена мера пресечения после смерти и до Страшного суда – отныне они будут проводить это время в аду.

По словам религиозного деятеля, руководство церкви и правительства достигло соответствующего соглашения.

– С этого года – никакого чистилища и никаких поблажек для лиц, совершивших государственную измену. Исключение может быть только одно – явка с повинной при жизни. И сотрудничество со следователем иже еси в кабинете, мирским то есть. Это зачтётся, – сказал он.

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