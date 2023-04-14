 

Глава Ульяновской епархии: грешники, совершившие преступления против государства, до Страшного суда будут временно содержаться в аду

14.04.2023, 8:33, Разное
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Председатель Ульяновской епархии Евстигней (в миру Сергей Велиорович Тюбин) сообщил, что для грешников, которые пошли против мирских властей (которые, как известно, от Бога) или государства, ужесточена мера пресечения после смерти и до Страшного суда – отныне они будут проводить это время в аду.

По словам религиозного деятеля, руководство церкви и правительства достигло соответствующего соглашения.

– С этого года – никакого чистилища и никаких поблажек для лиц, совершивших государственную измену. Исключение может быть только одно – явка с повинной при жизни. И сотрудничество со следователем иже еси в кабинете, мирским то есть. Это зачтётся, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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