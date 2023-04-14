Таинственные исчезновения и аномальные явления в парке Эль-Мальпаис

Национальный парк Эль-Мальпаис (Нью-Мексико, США) знаменит живописными нагромождениями давно застывшей лавы и вулканического шлака. Его название переводится с испанского как “бесплодные земли” и местный пейзаж действительно выглядит постапокалиптично и довольно мрачно.

Вулканические поля усеяны пещерами, лавовыми трубами, скалами с острыми краями, нагромождением камней всевозможных форм и потому парк очень популярен среди спелеологов и туристов-экстремалов.

Индейцы считают это место священными и полным духов и магии. Лишний раз сюда никто старался не ходить. И тут действительно происходит что-то странное, так как тут регулярно при подозрительных обстоятельствах пропадают люди. Некоторых так никогда и не находят, а от других находят останки и причину их смерти часто бывает невозможно определить.

Возможно, что они проваливаются в какие-то расщелины или теряются в бесчисленных и никем не исследованных пещерных проходах, но часть людей исчезает там, где находятся давно протоптанные надежные маршруты и где бы их неизменно нашли в ходе розыскных мероприятий.

20 июня 2002 года 46-летний Джеймс Чатман и его 20-летняя дочь Кристал приехали в Эль-Мальпаис на один день, чтобы прогуляться по лавовом полям. В последний раз их видели вечером, когда они направлялись в стороны местечка под названием Биг Пайп – это скопление лавовых туннелей общей длиной примерно 17 миль.

Биг Пайп считается достаточно безопасным для прогулок местом, эти проходы хорошо исхожены и их без проблем посещает множество человек.

Но обратно Джеймс и Кристал не вернулись. Когда на следующее утро их тоже никто не видел и их машина все еще стояла на парковке, были начаты их поиски, в которых приняли участие более 250 человек с самолетами и командой собак-ищеек. Они не нашли никаких следов пропавших.

Лишь через восемь лет в парке была найдена кучка иссохших человеческих костей вместе с изодранной одеждой и кредитными карточками. По ним и определили, что это останки Джеймса Чатмана и его дочери.

Но кости лишь вызвали череду новых вопросов без ответа. Во-первых, останки были найдены в пяти милях от Биг Пайп в очень труднодоступной скалистой местности и никто не мог понять, как они тут оказались. Зачем было Джеймсу и Кристал удаляться так далеко от туристической тропы и забираться в непролазные скалы?

Во-вторых, у Джеймса и Кристал даже не было с собой никакого снаряжения для похода по горам. Ни специальных ботинок, ни альпинистского оборудования. При этом их останки были найдены на довольно большой высоте.

В-третьих, эксперты тщательно осмотрели останки, но так и не смогли понять причину смерти этих людей. Ничто не указывало на то, что на них напало дикое животное и не было найдено признаков огнестрельных ран или порезов от холодного оружия.

Можно предположить, что Джеймс и Кристал зачем-то ушли из туннелей и пошли в другое место, а затем заблудились. И чтобы понять, где они находятся, они решили подняться на большую скалу и осмотреться. Но что с ними случилось потом? Почему они не спустились вниз, а погибли там?

Исчезновение и гибель Джеймса и Кристал были очень странным, но их хотя бы нашли. С 2002 года в парке Эль-Мальпаис пропало еще пять человек. Причем бесследно.

Возможно, что разгадка этих исчезновениях находится в рассказах тех туристов, которые наблюдали в парке разнообразные аномальные явления.

В частности они рассказывали о необъяснимых неисправностях электрооборудования, сбоях компасов, ощущали, что за ними кто-то пристально наблюдал, и испытывали необъяснимые приступы головокружения и дезориентации. Некоторым внезапно становилось так плохо, что их начинало тошнить.

Также поступали рассказы о наблюдении таинственных летающих огоньков, бестелесных голосах и даже звуках музыки, идущих из ниоткуда.

Многие туристы сообщали, что в какой-то момент чувствовали себя дезориентированными или сбитыми с толку без известной причины, отчего начинали ходить кругами и терялись даже в непосредственной близости от туристической тропы.

Некоторые рассказывали о том, что ощущали что-то странное на тропе, а потом внезапно оказывалось, что прошло уже несколько часов, хотя для них казалось, что прошло минут десять от силы.

Были также туристы, которые пропадали в парке на несколько часов и когда их находили, они рассказывали о том, что пережили что-то жуткое и непонятное. Один из таких подробно описал случившееся с ним:

“Я чуть не пропал без вести, когда мы с друзьями пошли в пещеру. Когда мы туда зашли, мы разделились и затем я услышал музыку, от которой у меня возникло непреодолимое желание идти в ту сторону, откуда она раздавалась.

Там был крошечный проход, через который я каким-то невероятным чудом протиснулся как червяк, а ведь я совсем не худой. Я слушал эту музыку почти час, прежде чем она замолкла. Это было действительно жутко, но это была лучшая музыка в истории! Я думаю, это были флейты или свирели.

Я шел за этими звуками как сумасшедший и, казалось, не мог себя контролировать. Я буквально прополз 50 футов по проходу, в котором было меньше места, чем в гробу. Света там не было, потому что не было места даже для того, чтобы им воспользоваться.

Было так тесно, что я не мог использовать руки или поднять их над головой и мне пришлось медленно вытаскивать себя обратно, двигая пятками.

Я думаю, что из того транса меня вывели несколько вещей. Одним из них было то, что моя грудь стала слишком сжатой, чтобы легко дышать. Во-вторых, я дошел до поворота в узком туннеле, где он поворачивал на 90° и поднимался вверх, и я не смог логически понять, как мне согнуть свое тело, чтобы двигаться дальше.

Наверху туннеля я мог видеть комнату, в которой горел свет, и я мог слышать музыку, слабо доносившуюся оттуда.

Если бы я застрял там навсегда, я не думаю, что мои друзья могли бы услышать мои крики. Когда я вернулся (мне потребовалось 10-15 минут, чтобы протиснуться обратно на эти 50 футов), там были мои друзья, и, как оказалось, они уже начали искать меня и были сбиты с толку, куда я делся. Для них, когда я вылез из того крошечного туннеля, я, по сути, появился из ниоткуда.

Я не сказал им, что произошло, потому что не хотел их пугать, а до возвращения в наш лагерь оставалось еще несколько часов. Я лишь сказал им, что исследовал боковой туннель, и на этом остановился.

У меня или моих друзей здесь в парке Эль-Мальпаис происходили и другие ОЧЕНЬ жуткие вещи. Это очень опасная зона. Тут так много магнетизма, поэтому батарейки, электроника и компасы ненадежны. Даже самолетам запрещено пролетать над Эль-Мальпаис”.